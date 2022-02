Deux établissements de la Beauce reçoivent des bourses pour des projets scolaires

Deux établissements scolaires de la Beauce ont obtenu une bourse de la Fondation Monique-Fitz-Back dans le cadre de l’édition 2021-2022 de son programme d’aide financière.

Ainsi, le Centre de la Petite Enfance Au jardin de Dominique à Beauceville obtient 500 $ pour son projet Nature Aventure du volet Enseigner dehors.

Marilou Bernier, responsable du projet de cet établissement, explique que l'idée est de faire de l'éducation par la nature pour les 18 mois à trois ans en faisant « des activités avec la nature, par la nature et qui explique la nature. » De ce fait, l'argent obtenu servira à faire de la littérature en forêt grâce à l'achat de différents livres.

« Par exemple il y en a un c'est Mon premier grand herbier. L'enfant peut apprendre les différentes sortes d'arbres par l'écorce et par la feuille, il peut prendre la feuille et la mettre dans une pochette en arrière ce qui fait un référentiel de sa découverte en temps réel. J'ai la même chose pour les insectes aussi », a indiqué Marilou Bernier qui se montre très investie là-dedans.

Qui plus est, l'école Grande-Coudée de Saint-Martin a également obtenu un soutien financier de 500 $ pour le projet Jardin' O roches dans le volet Vivre ensemble.

Ce volet encourage les écoles à réaliser des projets permettant de développer des milieux de vie inclusifs et de faire la promotion du vivre-ensemble au sein de l'école et/ou de la communauté. Les projets soutenus visent également la lutte à la discrimination et au racisme et la déconstruction des préjugés.

Au total, ce programme d'aide a soutenu 91 projets scolaires qui impliqueront directement plus de 11 035 élèves du préscolaire à la formation aux adultes et ce, à travers la province. La valeur totale des subventions attribuées pour 2021-2022 s’élève à 64 300 $.

Tous les projets retenus ont en commun la sensibilisation et la mobilisation des jeunes dans toutes les étapes du projet, en plus d’encourager leur implication active dans l’atteinte des objectifs visés par chaque volet.