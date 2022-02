Décrochage scolaire: un jeune sur cinq est à risque

L'organisme PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) vient de rendre public son Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches.

Ce dernier présente les données les plus récentes sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative (facteurs familiaux, personnels, scolaires et sociaux) des jeunes de la région.

Le document révèle plusieurs éléments critiques. Il met en lumière que le risque de décrochage est statistiquement plus élevé dans Chaudière-Appalaches que dans l’ensemble du Québec : plus d’un jeune sur cinq (21,9 %,) est à risque de décrocher dans la région contre 17,9 % au Québec.

Notons par ailleurs que les garçons demeurent plus susceptibles d’abandonner leur parcours scolaire que les filles. Ce document explicite aussi les liens qui existent entre persévérance scolaire et adoption de saine habitude de vies par les jeunes.

Un des points importants à surveiller quand on parle de risques de décrochage est le travail pendant l’année scolaire. En Chaudière-Appalaches 70,9 % des jeunes travaillent pendant cette période contre 52,6 % dans l’ensemble du Québec. Ce travail peut aboutir à de la fatigue, de la démotivation qui peut engendrer le décrochage. À côté de cette donnée, il est préoccupant de noter que 18,5 % des jeunes utilisent la cigarette électronique contre 10,9 % pour l’ensemble du Québec.

« Durant la dernière décennie, ici en Chaudière-Appalaches et partout au Québec, il est positif de noter que le taux de diplomation a augmenté. Toutefois, il importe de continuer à lutter contre le décrochage scolaire, puisque les répercussions de la pandémie ne sont pas encore pleinement mesurables. Il est donc primordial de documenter dès maintenant les déterminants de la persévérance scolaire afin d’agir collectivement pour favoriser la réussite éducative de nos jeunes », a souligné Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA.

Rappelons que les conditions sociales et éducatives imposées depuis près de deux ans par la pandémie sont peu propices à la persévérance scolaire et pourraient exacerber certains enjeux, comme le décrochage scolaire. Par le biais d’enquêtes réalisées depuis le début de la pandémie, on sait notamment que la motivation des jeunes et leur sentiment d’appartenance à l’égard de leur école sont grandement ébranlés par les effets de la pandémie.

De plus, les familles sont largement exposées aux commentaires négatifs qui circulent sur l’école ou l’éducation, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur leur sentiment de confiance envers le milieu scolaire.

Des parents engagés pour la réussite éducative

Un sondage mené par PRÉCA à l’hiver 2020, auprès des parents de la région, révèle de bonnes nouvelles.

Tout d’abord, on y perçoit que 92 % des parents en Chaudière-Appalaches considèrent que l’apprentissage de nouvelles connaissances est très important pour le bien-être de leurs enfants, en plus d’apprendre que, le taux de satisfaction à l’égard de la communication école-parents est de plus de 90 %.

Enfin, il est important de noter que les parents accordent une priorité à l’éducation pendant l’année scolaire. En effet, 83 % des parents ne valorisent pas le travail pendant l’année scolaire alors que pour la période estivale 72 % valorisent l’initiative.