L’équipe-école Les Sources met en valeur ses élèves

À l’occasion de la 34e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui se déroule cette année sous le thème Les préjugés, c’est passé date, l’équipe-école de l’édifice Les Sources à Saint-Georges a présenté ce matin quatre de ses élèves vivant avec une déficience intellectuelle.

Ou plutôt, ce sont quatre élèves qui sont venus eux-mêmes présenter leur parcours scolaire et personnel, lors d'une conférence de presse avec les médias régionaux, en présence aussi de plusieurs de leurs camarades d'école et de leurs enseignants.

Il y a d'abord eu Élizabeth Morin, 23 ans, qui a expliqué qu'elle travaillait au restaurant Chez Gérard et qu'elle faisait du bénévolat chez Moisson Beauce. Puis Félix Veilleux, 22 ans, a fièrement déclaré être issu de la Polyvalente Bélanger. En troisième lieu, Audréanne Giroux, 20 ans, a révélé avec assurance « avoir beaucoup changé cette année » et « avoir beaucoup d'amis ». Enfin, Alicia Paquet-Boucher, 25 ans, a confié être capable de faire du café, de cuisiner et de jouer de la flûte avec sa mère. Elle a aussi avoué qu'elle aimerait « plus apprendre sur le coeur humain. ».

« Pour tout le personnel, il est important de faire valoir la réussite de nos élèves et de faire tomber les préjugés. Nous souhaitons une société inclusive et nous faisons de nombreuses activités pour les intégrer socialement et créer des rapprochements avec la population. La contribution de ces élèves dans la communauté est importante et iIs méritent qu’on les souligne cette semaine », a indiqué Nataly Blondin, la directrice du centre d’éducation des adultes (CEA) Monseigneur-Beaudoin-Les Sources.

D'autres activités sont aussi au programme de la semaine comme des animations musicales avec la chansonnière Francine Thibodeau, une visite beauté au centre de formation professionnelle Pozer, un projet photo avec le Club de photographie Chaudière-Appalaches ainsi qu'un bingo sur le thème de la différence.

Transformation du milieu

La directrice a profité de l'occasion pour annoncer que son établissement avait entrepris une transformation de l'espace physique de l'école, « des classes flexibles », pour offrir « un milieu de vie plus ouvert à l'apprentissage. »

Ainsi, l'aménagement d'une salle multifonctionnelle et d'une salle multisensorielle sont en voie d'être complétées. « Nous faisons le pari qu'en variant les approches, cela va favoriser les apprentissages », a déclaré Nataly Blondin.

Rappelons que l'édifice Les Sources offre la formation d’enseignement en intégration sociale aux adultes de plus de 17 ans qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Le programme d’études comporte plusieurs cours sur les thèmes des relations sociales, les conditions de vie, la communauté et le milieu de vie. Il vise à faciliter la démarche d’autonomie de l’adulte vers la réalisation de son projet de participation sociale.