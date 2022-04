Marianne Forgues gagne la première étape d'un concours environnemental

Réunie en conseil fédéral ces jours-ci, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a tenu à souligner que l’engagement de Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la FSE-CSQ, a été reconnu par sa nomination comme finaliste au prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Hommage. Impliquée d’abord au niveau syndical dans sa Beauce natale, Brigitte Bilodeau a œuvré sans relâche pour la justice sociale et l’atteinte de l’égalité hommes-femmes tout au long de sa carrière. Désireuse de faire une différence concrète, Mme Bilodeau a notamment amené son syndicat à soutenir le Havre l’Éclaircie qui accueille à Saint-Georges et dans les environs, les femmes violentées et leurs enfants. Elle s’est aussi investie pour mettre sur pied le chapitre beauceron du programme Maman va à l’école.