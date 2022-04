Beauce Mitsubishi et la Fondation Mobilis se sont associés afin d’octroyer un don de 3 000 $ à l’École primaire Let’s Go, organisme à but non lucratif de Saint-Georges.

Cette somme permettra à l’établissement d’améliorer les infrastructures extérieures afin que plus de jeunes enfants puissent faire du vélo à l’école.

« En tant que parent, j’ai à cœur le maintien d’une bonne forme physique et j’aime faire du vélo avec mes filles. Lorsque Guillaume Cormier, copropriétaire de l’École primaire Let’s Go m’a parlé de son projet d’inciter plus d’enfants à faire du vélo à l’école, j’ai immédiatement voulu y participer », a souligné David Lessard, directeur adjoint chez Beauce Mitsubishi.

L’école primaire Let’s Go offre un service d'enseignement supérieur en anglais pour les enfants de 12 mois à 12 ans avec des activités uniques où les enfants apprennent par le jeu et l'activité physique à l'extérieur, et ce, avec un contact direct avec la nature plusieurs heures par jour en toutes saisons.

« Depuis son ouverture, l'école est en constante expansion. L’an dernier, nous avons inauguré le P’tit marché aux légumes, cette année, l’un de nos projets est d’améliorer nos infrastructures pour les vélos et ce don tombe à point », a mentionné de son côté Guillaume Cormier, copropriétaire de l’établissement.

PHOTO — Guillaume Cormier, copropriétaire de l’École primaire Let’s Go et David Lessard, directeur adjoint chez Beauce Mitsubishi, en compagnie des élèves de l'école.