La polyvalente de Saint-Georges a tenu une Journée carrière

Beauce Mitsubishi et la Fondation Mobilis se sont associés afin d’octroyer un don de 3 000 $ à l’École primaire Let’s Go, organisme à but non lucratif de Saint-Georges. Cette somme permettra à l’établissement d’améliorer les infrastructures extérieures afin que plus de jeunes enfants puissent faire du vélo à l’école.