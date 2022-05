Former des élèves du secondaire pour en faire des professionnels aguerris

En collaboration avec les Services éducatifs du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, le centre de formation des Bâtisseurs a ouvert aujourd'hui les portes de son établissement pour présenter les ateliers des profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS).

Lors de cette visite, les élèves actuels ainsi que leurs enseignantes et les enseignants ont accueilli les visiteurs pour leur présenter des lieux de stages et leurs réalisations. C'était également l'occasion de donner des renseignements sur les tâches et compétences associées au métier semi-spécialisé ciblé.

« Cette journée est toujours très importante pour nous. Elle permet à nos élèves de présenter les projets sur lesquels ils travaillent depuis un an. Nous avons des jeunes qui ont les yeux remplis de fierté et qui sont heureux de montrer l’accomplissement de leur travail et de leur persévérance », a mentionné la directrice adjointe du centre de formation des Bâtisseurs, Julie Hébert.

Cela s'adresse aux jeunes de 14 à 17 ans qui souhaitent apprendre un métier en parallèle. Les installations sont très complètes et permettent à tous les participants de développer des habiletés professionnelles. Ils travaillent sur des projets concrets et répondent à des demandes de clients.

Pour l’année scolaire 2022-2023, quatre profils-stages seront offerts : cuisine, construction, garage et lab-artistique. L’édifice du centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph accueille les profils construction, garage et lab-artistique alors que le profil cuisine est offert en collaboration avec le Village Aventuria à Saint-Jules.

« Les profils-stages sont la preuve que des parcours scolaires différents sont possibles pour maintenir la motivation de nos jeunes dans leur cheminement. En alternant entre leurs études académiques et les stages, les élèves développent une multitude d’habiletés les préparant au marché du travail. En fait, c’est un parcours qui permet à nos jeunes de réussir dans ce qu’ils entreprennent et d’atteindre de beaux objectifs. La persévérance dont ils font preuve tout au long de leur parcours est remarquable », a-t-elle conclu.

En savoir plus sur les profils

Cette offre de stages internes permet de faire des apprentissages concrets et stimulants pour des jeunes inscrits dans un des parcours de formation axée sur l’emploi. Celui-ci vise l’obtention d’un certificat de formation préparatoire au travail ou d’un certificat à un métier semi-spécialisé.

Les élèves passent deux à trois jours en atelier dans le profil choisi et fréquentent leur polyvalente les autres jours de la semaine tout au long de leur année scolaire.