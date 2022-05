Magazine Espace Création: lancement d'une quatrième édition

Pour une quatrième fois, l’équipe Espace_Création a lancé ce mois-ci sa revue artistique au Centre d’étude de la littérature beauceronne (CÉLB) du Cégep Beauce-Appalaches.

Axée sur la littérature et la communication visuelle, cette revue fait rayonner les talents créatifs d’étudiantes et étudiants provenant de trois programmes préuniversitaires offerts à l’établissement d’enseignement.

La conception graphique et les œuvres visuelles sont réalisées par des étudiants en Arts visuels, les textes sont rédigés par des étudiants en Arts, lettres et communication et la couverture est de l’artiste Sophie Lamontagne, étudiante en Arts visuels. La réalisation du magazine est chapeautée par les enseignants Christian Pépin, Arts visuels, Caroline Desjardins et Geneviève Guérin, Arts, lettres et communication profil Création et médias, et Myriam Dulude, Arts, lettres et communication profil Langues.

« La création artistique demeure invisible si elle n’est pas lue, reçue, discutée, appréciée ; le magazine est donc pensé et conçu comme une vitrine consacrée aux talents prometteurs des jeunes Beaucerons. Le cégep est ainsi fier de favoriser l’expression artistique et de contribuer à la réalisation des adultes de demain », mentionnent les enseignants des programmes collaborateurs à la réalisation de la revue.

Finalistes à l’Intercollégial

Récemment, le volume 4 d'Espace_Création s’est démarqué dans les catégories meilleur poème et meilleure facture visuelle lors de la 2e édition de Premières impressions, l’Intercollégial des revues littéraires et artistiques, un événement organisé conjointement par les membres de la revue artistique et littéraire du Cégep de Saint-Jérôme, l’Étendard, et le Département de français.

L’étudiante en Arts, lettres et communication profil Création et médias, Léo Marcoux, s’est mérité la place de finaliste au concours pour son œuvre intitulée Papillons ainsi que l’équipe d’étudiantes en Arts visuels, Leslie Boutin, Ophélie Herrmann-Rousseau, Sophie Lamontagne, Corinne Bélanger, pour la conception graphique de cette quatrième édition.