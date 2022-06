Des célébrations pour plus de 1100 finissants dans la région

Après deux années où les bals de finissants ont été soit annulés, reportés, atrophiés ou réduits à des rencontres à distance, voilà que la fin de l'année scolaire 2022 ramène les bonnes vieilles collations des grades avec souper et soirée.

Et c'est aujourd'hui que s'amorce dans la région la série de célébrations des établissements d'enseignement secondaire.

Ce sont quelque 1130 finissantes et finissants qui recevront leurs attestations d'études alors que leurs fréquentations scolaires en pleine pandémie ont été remplies de défis et de contraintes. Ces étudiantes et ces étudiants ont su faire preuve de persévérance et de résilience.

Les écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont chacune établi les modalités de la cérémonie retenue, ce qui fait que la fête de fin d'année varie d'un endroit à l'autre. Certains groupes de parents se sont aussi mobilisés pour organiser un événement après celui proposé par l’école, comme c'est le cas à la Polyvalente de Saint-Georges où un bal traditionnel prendra place au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Voici les dates des célébrations de sept écoles du CSSBE ainsi que de l'École Jésus-Marie de Beauceville:

Polyvalente Benoît-Vachon/Finissants: 224

Le 4 juin, les finissants sont attendus pour le défilé en tenue de soirée sur le tapis rouge au Centre Caztel de Sainte-Marie dès 14 h.

Un cocktail sans alcool sera servi aux élèves en présence des parents. Il y aura ensuite animation, goûter et remise de prix avec les finissants en salle.

Polyvalente Bélanger/Finissants: 85

Le 11 juin, de 14 h 30 à 18 h 30, les finissants sont invités à célébrer leur fin de parcours. La journée commencera par l’accueil extérieur sur le tapis rouge et la cérémonie des finissants, incluant des activités du comité organisateur, suivra. Un mocktail dînatoire sera servi et un bar à mocktails sera sur place.

Polyvalente Saint-François/Finissants: 134

Les élèves finissants sont attendus au Centre Caztel de Sainte-Marie le 11 juin, de 13 h 30 à 18 h 30. L’accueil se fera sur le tapis rouge et un cocktail sans alcool sera servi.

Suivra, dès 15 h 30, la présentation des finissants avec prise de photo et remise des prix « coco ». Les élèves procéderont au lancer du mortier et la journée sera complétée par une photo avec les familles.

École secondaire Veilleux/Finissants: 150

Le 18 juin en après-midi, les élèves sont invités à se présenter à l’école en tenue de soirée.

Tapis rouge de 13 h à 15 h puis remise des diplômes, prix « coco » et mocktail dinatoire seront au programme. Le lancer du mortier complètera cette journée vers 18 h.

École Jésus-Marie de Beauceville/Finissants: 79

Le 22 juin, les élèves recevront en après-midi leurs attestations d'études secondaires lors d'une cérémonie en l'église Saint-François de Beauceville après quoi suivra une souper-soirée au centre des congrès Le Gerogesville de Saint-Georges.

Polyvalente de Saint-Georges/Finissants: 327

Le 23 juin, de 13 h à 18 h, l’école accueillera les finissants vêtus de leur tenue de soirée sur le tapis rouge avec leur parent. Un mocktail dînatoire sera spécialement servi, suivi de leur remise de diplôme.

D’autres surprises seront au rendez vous, dont le lancement du mortier. Un cabine photographique sera à la disposition des élèves pour immortaliser ce moment.

Suivra une soirée de bal au Centre Lacroix-Dutil organisée par un comité de parents.

École des Appalaches/Finissants: 49

Le 25 juin, de 14 h à 16 h 30, les finissants recevront leur diplôme lors d’une célébration spéciale à l’école. Un photographe sera aussi disponible pour des photos des élèves avec leurs parents.

Polyvalente des Abénaquis/Finissants: près de 60

Les finissants célébreront leur réussite scolaire au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper le 25 juin de 16 h à 18 h. Ils assisteront à leur remise de diplôme et un photographe sera sur place pour prendre des photos des élèves et de leurs parents.