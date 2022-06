Le CUA inaugure leur nouvelle salle en l'honneur d'André Roy

C'est aujourd’hui que le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a procédé à l’inauguration de la Salle André-Roy en présence de divers dignitaires, dont les membres de la famille Roy.

Il s’agit d’une classe-laboratoire qui servira, entre autres, aux étudiants du baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire (BÉPEP). Elle est spécialement aménagée pour favoriser l’apprentissage des étudiants en enseignement. On y retrouve une télévision interactive, des tables et des chaises ajustables et amovibles, ainsi que du matériel pour l’éducation spécialisée, tel que des pédaliers, des chaises ballon, des tabourets oscillants et des piliers. Également, les serrures ont été changées pour s’ouvrir grâce à un code afin de faciliter la gestion entre les différentes institutions.

André Roy, qui est décédé en 2019, fût l’un des bâtisseurs et membres fondateurs du Centre universitaire des Appalaches. « C’est un fait reconnu de tous qu’il croyait en l’importance d’offrir des services universitaires en région. Son engagement actif et son implication sans faille dans le développement d’offres de cours universitaires en Beauce-Appalaches tout au long des années ont largement contribué au rayonnement du CUA et au développement de sa mission éducative », a déclaré la présidente du conseil d'administration du CUA, Marielle Fecteau.

« Nous saluons son engagement, sa disponibilité et ses diverses implications dans le monde de l’éducation, notamment au cours de ses 35 ans de carrière au sein de la haute direction du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) »,a-t-elle ajouté.

La mise en place de cette classe découle d’un projet global de modernisation des salles de classe du CUA de 181000 $. Il a été réalisé grâce à la collaboration financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA) et du Conseil consultatif de l’université en Beauce (CCUB).

Dans la dernière année, le CUA a procédé à la modernisation de trois salles qui ont été équipées afin de permettre l’enseignement en visioconférence. On a aussi renouvelé le parc informatique et des équipements audiovisuels. Ils se sont basés sur ce qui se fait ailleurs, particulièrement dans les écoles primaires et secondaires, et se sont documentés avant de mettre en branle le projet.

Notons que le CUA est présent dans la région depuis près de 30 ans et qu’il a remis plus de 2 800 diplômes à des étudiant(e)s du territoire. Présentement, six différents programmes sont offerts, pour environ 250 étudiants. Plus d’une vingtaine de formations aux entreprises sont également offertes chaque année, ce qui représente près de 200 inscriptions.