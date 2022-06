Voir la galerie de photos

Faire briller nos finissantes et finissants!

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) est heureux de se joindre au Réseau québécois pour la réussite éducative, à Alloprof et à Télé-Québec pour souligner la Journée des finissants qui a lieu ce 17 juin.

Le CSSBE tient particulièrement à mettre en lumière la persévérance et la réussite scolaire des finissantes et des finissants 2021-2022.

La fin d’un cycle d’études

Les finissants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes ont été confrontés à une nouvelle année d’adaptation, mais ils ont su relever leurs défis personnels. Tous ont démontré leur désir d’apprendre, leur persévérance et leur capacité d’adaptation incroyable.

Cette fin d’année marque pour eux la fin d’un cycle d’études : une étape importante dans leur parcours scolaire. La Journée des finissants est l’occasion de reconnaître tous les efforts qu’ils ont investis pour développer leur plein potentiel.

Le CSSBE tient aussi à souligner la collaboration, la bienveillance et l’appui dont les parents ont fait preuve pour soutenir leur enfant dans l’atteinte de leur objectif.

Partager sa passion pour l’éducation

Les membres du personnel du CSSBE se sont dévouées avec passion et ont démontré une fois de plus leur créativité sans limites pour remplir leur mission éducative auprès des élèves. Le CSSBE salue leur implication et leur dévouement.

À propos de la Journée des finissants du 17 juin 2022

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec se regroupent pour cette troisième édition de la Journée des finissants. L’objectif est de rendre hommage aux finissantes et aux finissants pour ce chapitre important de leur vie. Le CSSBE se joint aux instigateurs du mouvement pour inviter la population à se mobiliser et à applaudir les finissantes et les finissants 2021-2022.

Partagez vos félicitations sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.