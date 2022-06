Une stratégie régionale pour minimiser la «glissade estivale»

Voir la galerie de photos

La Glissade de l’été est un terme utilisé dans le milieu de l'éducation pour expliquer le phénomène de recul des acquis que les enfants peuvent vivre durant la longue pause estivale.

« Le manque de pratique et d’exercice peut ainsi venir effacer les notions fraîchement apprises durant l’année scolaire », souligne la directrice générale de l'organisme PRÉCA (Partenaires pour la réussite scolaire en Chaudière-Appalaches), Ariane Cyr, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.



C’est pour minimiser ce phénomène de perte des acquis que PRÉCA, conjointement avec d'autres instances régionales de concertation, met en place cet été une stratégie concertée avec ses partenaires régionaux, qui se déploie en deux grandes catégories, soit Lit de camp et les camps pédagogiques.



L'approche Lit de camp se retrouve dans 50 camps de jour municipaux de la région de Chaudière-Appalaches. « Comme plusieurs jeunes fréquentent les camps de jour l’été, ces derniers sont un allié inestimable pour le développement des enfants. Ils sont des lieux de prédilection pour les rejoindre », fait remarquer Mme Cyr.

Les objectifs du projet sont principalement de mettre à la disposition des camps de jour du matériel littéraire et ludique, d'intégrer la lecture de façon amusante

en période estivale, auprès des enfants âgés de 5 à 12 ans et de proposer des animations littéraires. « Le tout, dans le but de valoriser la lecture même en saison estivale », signale la directrice générale.

Les camps pédagogiques

L'autre volet sont les camps pédagogiquesqui sont soutenus grâce à un financement du ministère de l'Éducation.

Pour 2022, on comptera sept camps pédagogiques dans 10 MRC du territoire avec 20 sites d’implantation, plus de 400 participants avec une soixante d'intervenants impliqués dans la coordination ou l’animation des camps.

Les éléments communs à tous ces camps, qui ont une durée variable (une à huit semaines, de deux à cinq jours/semaine, de quelques heures par jour à une journée complète) sont:

- Offre d'une programmation d’activités ludiques dont l’ingrédient primaire est la littératie;

- Accueil des élèves provenant du préscolaire-primaire et qui sont référés par les écoles;

- Accueil aux élèves ayant des retards scolaires, aux élèves de milieux défavorisés, aux élèves EHDAA et aux élèves allophones;

Les camps regroupent aussi des ressources spécialisées : conseiller(ère) pédagogique, enseignant(te), technicien(ne) en éducation spécialisée qui planifient et animent des activités.

Voici une liste des camps pédagogiques soutenus à l'été 2022:



MRC des Appalaches

Organisme : Grands Frères Grandes Soeurs des Appalaches

Action : Camp pédagogique « Plaisir d'été »



MRC de Beauce-Sartigan, de Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

Organisme : Alphare

Action : L'expérience À livres ouverts!



Ville de Lévis

Organisme : Maison de la Famille Chutes-Chaudière

Action : Camp de littératie



MRC de Bellechasse

Organisme : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Action : Camp estival



MRC de l'Islet et de Montmagny

Organisme : L'ABC des Hauts Plateaux

Action : Camps d'été pédagogiques ludiques



MRC de Lotbinière

Organisme : ABC Lotbinière

Action : Camp d'été Littératie en s'amusant



MRC des Etchemins

Organisme : Municipalité de Lac-Etchemin

Action : Camp Kialulira 2022

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la directrice générale du PRÉCA, Ariane Cyr.