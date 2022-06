Près de 25 000 $ en prix et en bourses pour les étudiants du CIMIC

C’est le 18 mai dernier que se déroulait le Gala de l’excellence du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC). Lors de cette soirée, une soixantaine d’élèves méritants étaient à l’honneur.

Certains élèves se sont distingués de façon notable. Pour ne nommer que quelques catégories, Jean-François Blais, étudiant en Mécanique automobile, ainsi que Soukna Sarr, étudiante en Dessin industriel, ont respectivement obtenu le prix de la Personnalité CIMIC et celui de la Personnalité internationale CIMIC.

De plus, la bourse Maman va à l’école, de la Fondation Léa-Roback, a été remise pour souligner le travail, l’implication et la force de Valérie Lessard, une jeune maman étudiante en Usinage. Cette dernière est inscrite au programme offert en formule duale et performe académiquement, tout en jumelant sa vie de maman. Le tout, dans un milieu traditionnellement masculin.

Les efforts de Xavier Lapierre ont finalement été soulignés en fin de soirée avec la Médaille du Lieutenant-gouverneur, laquelle est remise à un élève qui s’est distingué dans cette école.

Au cours de cette soirée, 102 bourses et prix ont été remis aux élèves. Grâce à l’appui de plus de 42 entreprises de la région, l’activité a connu une participation record. Tout au long de la soirée, M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, a également remis des bourses de persévérance à plus de 15 élèves.

L’équipe du CIMIC a pu compter sur l'appui des partenaires suivants:

- Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

- Auto Traction

- Beauce Auto Ford Lincoln/Beauce Auto 2000

- Bid Group Technologies LTD

- Bourque Électrique

- Canada Bread ltée (BIMBO)

- Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

- Centre de Carrosserie 3000

- EBI Electric

- Exceldor coopérative

- Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (FIPOE)

- Frontmatec

- Groupe Beaubois Inc.

- Groupe Canam

- Industries PJB,

- Industries Riopel

- Les Entreprises Danplex Inc.

- Les Équipements Lapierre

- Les produits forestiers D&G

- Le Solstice Festival

- Maman va à l’école (Fondation Léa-Roback)

- Manac

- Matériaux Blanchet

- Matiss

- MAXIMETAL

- Mécanium

- Métal Duquet

- Mirage

- NAPA Pièces d’auto

- Norgate Metal

- OSI Précision

- Peinture d’auto 2000

- Pièces d’auto Clément Poulin inc.

- Pièces d’autos Fernand Bégin

- Revtech Systèmes inc.

- RG Dessin industriel

- Rotobec

- Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin

- Sittelles Mazda (Groupe Lessard)

- Spark électrique

- Syndicat québécois de la construction (SQC)

- TC Transcontinental Interglobe