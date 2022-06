CSSBE: des prévisions budgétaires en hausse de 20 M$ 

Le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a adopté hier soir, en séance régulière, ses prévisions financières pour l’année 2022-2023: il s’agit d’un budget équilibré de 278 693 558 $.

Les dépenses et les revenus prévus représentent une augmentation de 8 % par rapport aux prévisions attendues pour 2021-2022, soit en chiffres réels un montant de 20 675 495 $.

La hausse des dépenses est notamment due au réinvestissement gouvernemental dans certains secteurs d’activités, à l’augmentation du nombre d’élèves (principalement au niveau secondaire), et aux indexations salariales, suite aux ententes intervenues avec le gouvernement dans le renouvellement des conventions collectives, a expliqué le directeur du Service des finances du CSSBE, Patrick Beaudoin, en rencontre avec la presse régionale.

À elle seule, cette augmentation de la clientèle scolaire (jeunes, adultes et formation professionnelle combinés) génère des revenus supplémentaires de la subvention de fonctionnement de l'ordre de 18 862 556 $.

De plus, le budget 2022-2023 prévoit une augmentation de l’ordre de 7,8 M$ à l’item Activités de soutien à l’enseignement et à la formation afin de bonifier le niveau des services dans chaque école, a poursuivi M. Beaudoin.

Du côté des investissements, on note une hausse de 3,2 M$ attribuable aux montants supplémentaires ajoutés pour la réfection et l’entretien des installations du CSSBE. À noter que les investissements pour de nouvelles constructions ne sont pas inclus dans le budget qui a été adopté. Il s'agit d'une enveloppe séparée.

Taxe scolaire

Par ailleurs, le taux uniforme appliqué pour la taxe scolaire (maintenant fixé par Québec pour l'ensemble de la province) sera de 10,240 cents du 100 $ d’évaluation pour la prochaine année, soit une baisse de 0,30 cent par rapport à l’an dernier.

Malgré cela, le CSSBE enregistrera un gain de revenus de 314 000 $ à cet item. « Ça s'explique par l'augmentation de la valeur foncière », de faire remarquer le directeur des finances.

Les prévisions de dépenses sont aussi en croissance pour certains éléments dont on sait que la facture montera inévitablement: service de la dette (+16%), transport scolaire (3,4%) et activités administratives, qui comprend les honoraires professionnels et les assurances (+5%) pour de nommer que ceux-ci.

Administration saine et économe

Le directeur général du CSSBE, Fabien Giguère, a pour sa part souligné la saine gestion des dépenses administratives. Celles-ci prévues pour l’année 2022-2023 représentent 3,55 % du budget, comparativement à 3,66 % au budget de l’an dernier.

« Pour 1 $ de revenu, seulement 3,6 cents sont dépensées en administration. Grâce à cette gestion économe, nous sommes en mesure de remplir notre mission et de nous concentrer sur les services directs aux élèves afin de favoriser leur réussite scolaire et personnelle », a-t-il mentionné, espérant que la prochaine année scolaire sera plus « normale » que les plus de deux ans passées en situation pandémique.