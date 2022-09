La nouvelle école l’Accueil de Scott officiellement inaugurée

C'est hier en fin d'après-mdi hier que le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a procédé à l’inauguration officielle de la nouvelle école l’Accueil de Scott, marquant ainsi une étape importante de ce projet entamé à l’été 2020.

« Cette école n’est pas juste un bâtiment avec des espaces extérieurs, c’est un milieu de vie. Nos élèves pourront profiter de différents espaces afin de développer leurs compétences, travailler en équipe et grandir sainement comme enfant dans un milieu sain et bienveillant [...] On peut bien dire que ce qui compte, ce sont les gens qui occupent une école; c’est une évidence, mais on peut affirmer aussi qu’occuper un tel lieu donne véritablement un élan, et ce, à tous les points de vue », a déclaré Sylvie Poulin, directrice de l’école, devant la cinquantaine d'invités à la cérémonie d'ouverture, dont plusieurs administrateurs présents et passés du milieu scolaire régional ainsi que le maire de Scott, Clément Marcoux.

Rappelons que c'est en mai 2019, que le premier ministre François Legault avait annoncé, à Scott même, la reconstruction de l’école à la suite des fortes inondations dont elle avait été victime en 2017 et en 2019.

La nouvelle école l’Accueil est maintenant localisée dans un développement hors de la zone inondable au 15, rue Armand-Claude.

Inspirée du guide de la nouvelle génération d’école, la construction comprend 21 classes, un gymnase, une bibliothèque, un toit vert et de nombreux espaces communs intérieurs et extérieurs. Une grande fenestration, des corridors plus larges et des cloisons amovibles entre certaines classes s’ajoutent au milieu d’apprentissage pour répondre aux besoins actuels et pour favoriser des espaces collaboratifs.

Quant au terrain, donné par la municipalité de Scott comme contribution au projet, celui-ci a été aménagé pour offrir des modules de jeux, des espaces pour les jeux de ballon, un sentier pédestre et une classe extérieure. Le projet de 26 M$ a été entièrement financé par le ministère de l’Éducation.

Les quelque 280 élèves du préscolaire et du primaire profitent de la nouvelle école depuis la rentrée scolaire du 29 août.

Les nouvelles installations pourront accueillir jusqu'à 490 élèves, ce qui permettra d'augmenter le nombre d'enfants au programme d'école alternative (approche Montessori) offert pour la clientèle de Beauce-Nord et Beauce-Centre.

« Je suis très fier de cette nouvelle école moderne qui répond aux besoins pédagogiques des élèves de Scott. L’équipe du Service des ressources matérielles a réussi à mener à terme ces travaux d’envergure en plaçant toujours les élèves au coeur du projet. Je remercie aussi le gouvernement pour son appui financier ainsi que la municipalité de Scott pour sa grande collaboration. Grâce à tous nos partenaires, nos élèves pourront s’épanouir dans un milieu stimulant et propice aux échanges et aux nouveaux apprentissages », a souligné pour sa part le directeur général du CSSBE, Fabien Giguère.