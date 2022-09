École Aquarelle: un arbre pour représenter les élèves et les professionnels ensemble

L’école Aquarelle de Saint-Georges a présenté aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle, qui reflète sa mission, sa vision et la passion pour l'éducation.

Depuis janvier dernier, tous les acteurs qui animent le milieu de l’école ont réfléchi à l’image qui traduirait ses éléments. C'est ainsi qu'ils ont convenu ensemble de choisir un arbre.

Inspiré par la mosaïque faite par les élèves en début d’année 2021-2022, l’arbre représente l’enracinement des enfants dans leur parcours scolaire. Le tronc, dessiné d’une main d’enfant et d’une main d’adulte, symbolise la collaboration entre l’élève et l’intervenant, afin de l’accompagner dans le développement de son plein potentiel. Enfin, les feuilles de différentes couleurs et de différentes formes imagent l’unicité de chacun des enfants faisant la richesse des différences qui animent l’école.

Lors du dévoilement qui a eu lieu ce vendredi après-midi, la directrice de l’école Aquarelle de Saint-Georges, Nathalie Loignon, a remercié Marie-Pier Tanguay qui a su diriger la réflexion du comité du logo en 2021-2022 et Chantale Maheux, graphiste au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, pour le travail de création.

Il s’agit en effet d’une fierté pour l’école puisque plusieurs personnes ont contribué à l’élaboration du nouveau logo, passant par un comité de travail, à l’équipe-école, aux élèves et au conseil d’établissement.