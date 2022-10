Près de 350 visiteurs pour la journée Portes ouvertes du Cégep Beauce-Appalaches

Ce sont près de 350 personnes qui sont venues visiter l’un des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches lors de la journée Portes ouvertes qui a eu lieu le 1er octobre.

Les participants sont repartis mieux outillés pour le choix qu’ils devront faire prochainement en vue de leurs études collégiales.

De nombreux visiteurs des alentours de la Beauce sont venus au campus de Saint-Georges. Une ambiance festive avec groupe de musique et foodtruck était au rendez-vous pour souligner les Portes ouvertes, mais aussi le deuxième match à domicile des Condors football. Ils ont d'ailleurs remporté leur cinquième victoire consécutive.

En plus de découvrir les programmes offerts, les participants ont pu être informés des équipements et des services mis à la disposition des étudiants, comme les services adaptés, les services financiers, la salle d’entraînement, les résidences, etc. Ils ont eu également l’occasion de rencontrer les enseignants, le personnel de soutien et les directeurs, en plus de visiter certains laboratoires. C'était aussi l'opportunité de voir les installations du CIMIC où sont offerts les programmes de Génie civil et Génie industriel.

Cette année, les programmes préuniversitaires, dont Arts, lettres et communication, ont retenu l’attention des visiteurs de même que les programmes Techniques de design intérieur et Technologie de génie civil .

« Tous les acteurs mobilisés autour de cette journée ont permis à nos futurs étudiants et à leur famille de prendre connaissance des services de proximité qu'offre le Cégep Beauce-Appalaches », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale.

Sainte-Marie

Tout comme l’année dernière, le nouveau site du campus de Sainte-Marie a attiré l’attention des visiteurs qui se sont présentés en grand nombre pour assister aux Portes ouvertes.

Ils ont eu l’occasion de visiter les classes et les laboratoires où sont offerts les programmes de Santé animale, Éducation à l’enfance, Éducation spécialisée, Comptabilité et gestion, cheminement bilingue ainsi que Sciences de la nature et Sciences humaines.

Des enseignants étaient sur place pour animer des ateliers pratiques, dont celui de Santé animale qui disposait d’un échographe pour les participants souhaitant expérimenter l’échographie.

Les étudiantes et les étudiants en Éducation spécialisée tenaient un kiosque sur place pour récolter des fonds et financer leur stage au Maroc prévu au printemps 2023, en échange de cafés et muffins.

« Pour les résidents provenant des environs, avoir un campus de cette envergure près de chez eux permet aux étudiants de faire du campus de Sainte-Marie un premier choix », a ajouté madame Bouchard.

Lac-Mégantic

À Lac-Mégantic, tous les kiosques ont suscité l’intérêt des visiteurs. Le programme Science de la nature et les techniques Soins préhospitaliers d’urgence (SPU), Soins infirmiers et Éducation spécialisée avaient du matériel en démonstration, dont l’ambulance de SPU.

« Chacun d'eux a grandement apprécié l’accueil chaleureux et privilégié typique au campus de Lac-Mégantic. Nos établissements de Sainte-Marie et Saint-Georges ont eux aussi satisfait les parents et les étudiants qui ont souligné à leur sortie de l’activité l'authenticité et la bienveillance de nos enseignants et du personnel qui les ont accueillis. Cette proximité avec les étudiants est une particularité qui nous tient à cœur au CBA », a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Les gens qui désirent s’inscrire pour la session d’hiver 2023 peuvent le faire dès maintenant sur le site internet du Service régional des admissions au collégial de Québec. Ceux qui souhaitent débuter leurs études collégiales à l’automne 2023 pourront le faire, sur le même site, à partir de janvier.