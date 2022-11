Cégep Beauce-Appalaches: 94 diplômés au campus de Sainte-Marie

Le Cégep Beauce-Appalaches, campus de Sainte-Marie, a souligné les efforts de ses élèves, lors de la 11e cérémonie de remise des diplômes qui s'est tenue samedi dernier.

En 2022, ce sont 94 finissants qui ont obtenu un diplôme d’études collégiales ici. Depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’institution d’enseignement a remis 12 649 diplômes d’études collégiales et 4 477 attestations d’études collégiales.

« Aujourd’hui, nous reconnaissons votre réussite! Ensemble, nous vivons un événement émouvant qui vient marquer la fin d'un parcours au cours duquel vous avez eu à faire particulièrement preuve de résilience et de persévérance et je vous offre mes plus sincères félicitations », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale, lors de la cérémonie.

Ce jour-là, le Cégep Beauce-Appalaches a remis 61 diplômes d’études collégiales (DEC), 18 en Sciences de la nature, 15 en Sciences humaines, 21 en Techniques d’éducation spécialisée et 7 en Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue.

« Vos études, vos efforts, vos apprentissages, les relations avec vos collègues et vos enseignants ont garni votre coffre à outils. Vous avez en main tout ce qu’il faut pour vous accomplir professionnellement et pour être les citoyens qui bâtiront l’avenir des communautés où ils vivront », a indiqué Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Les boursiers 2022

Un montant total de 7 100 $ a été remis en bourses aux récipiendaires du campus de Sainte-Marie.

Alyson Lefebvre, finissante en Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général ainsi que la bourse du Mérite scolaire et la bourse Méritas par programme.

Les bourses de l’Excellence scolaire, secteur préuniversitaire et technique, ont été remises aux diplômées Elizabeth Lachance (Techniques de comptabilité et de gestion - cheminement bilingue) et Anne-Gabrielle Pouliot (Sciences humaines).

Yan Audet-Marcoux et Alycia Lehoux, étudiants en Techniques d’éducation spécialisée, ont obtenu les bourses d’Engagement.

Les bourses Progrès scolaire, secteurs préuniversitaire et technique, ont été respectivement décernées à Mathieu Cayer (Sciences de la nature) et Ina Fortin (Techniques d’éducation spécialisée).

Tandis que les autres bourses Méritas par programme ont été remises à Megan Kupsh (Sciences humaines). Meghan O’Farrell (Sciences humaines), Sarah Marquis (Techniques d’éducation spécialisée) et Marguerite Pomerleau (Sciences de la nature).

Quatre bourses Coup de pouce d’une valeur de 250 $ ont également été attribuées aux étudiantes nouvellement admises Alycia Carter, Laurence Latulippe, Marie-Anne Martel et Anne-Julie Roy pour les encourager à poursuivre leurs études au Cégep. Ces bourses sont offertes par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.