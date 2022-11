Fondation du Cégep Beauce-Appalaches: 6 500 $ remis en bourses

Un montant de 6 500 $ a été remis ce mercredi par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, sous forme de bourses d’automne, à une vingtaine d’étudiants des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Trois catégories de bourses ont été décernées, soit Coup de pouce, d’Accueil et de Persévérance de la Caisse Desjardins.

La Bourse de Persévérance de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé d’une valeur de 500 $ encourage les étudiantes et les étudiants de 3e session dans un programme en lien avec le domaine de la santé qui se sont démarqués dans leur formation sur la base des résultats scolaires, du degré d’engagement dans le milieu et du niveau d’investissement dans ces activités connexes. Les quatre récipiendaires de cette bourse sont présentés ci-dessous.

Gabrielle Anctil, étudiante en Techniques de santé animale au campus de Sainte-Marie, s’est démarquée par l’excellence de ses résultats scolaires et son souci du travail bien fait. Son initiative d’aller à la rencontre du milieu de travail de ses rêves pendant l’été, soit l’UQROP, une clinique qui soigne les oiseaux de proie à Saint-Hyacinthe, n’est pas passée inaperçue.

Étudiant en Soins préhospitaliers d’urgence au campus de Lac-Mégantic, Louis-Étienne Fillion s’est impliqué à 110 % dès le début de sa formation en aidant ses enseignants à la préparation des cours ou des laboratoires. Très dévoué et toujours disponible pour ses collègues de classe à qui il donne du temps pour les aider, il se positionne comme un leader positif de sa cohorte.

Johanny Renaud-Smith, étudiante en Soins infirmiers au campus de Saint-Georges, s'est démarquée par son engagement, sa rigueur et l’intérêt qu’elle porte à son parcours scolaire. Étudiante exemplaire, elle fait preuve d’un désir exceptionnel d’apprendre et obtient d'excellents résultats académiques. Sa délicatesse et son investissement sont des traits qui la distinguent.

Étudiante en Techniques d’éducation spécialisée au campus de Sainte-Marie, Sarah-Gabrielle Thibault participe au projet d’études au Maroc pour parfaire ses connaissances avec un stage immersif dans un milieu complètement différent et elle s’implique à fond dans les activités de financement. Désirant améliorer ses habiletés, elle démontre de l’engagement dans ses études.

Bourses d’Accueil

La Bourse d’Accueil de 500 $ encourage les étudiantes et les étudiants en provenance d’une autre région ou de l'international à poursuivre leurs études au Cégep Beauce-Appalaches.

Deux bourses ont été respectivement décernées à Laurine Hoareau, étudiante en Soins infirmiers et arrivante de l’île de la Réunion, ainsi qu’à l’un des joueurs de l’équipe Condors football, Ryan Martin (#99), originaire de Saint-Henri-de-Lévis et inscrit en Technologie du génie civil DEC-BAC.

Bourses Coup de pouce

La Bourse Coup de pouce de 250 $ encourage une étudiante ou un étudiant nouvellement admis au collégial à poursuivre ses études au Cégep. Voici la liste des 14 récipiendaires :

- Océane Apprioual (Sciences humaines profil Enjeux et défis mondiaux)

- Emy-Rose Breton (Sciences de la nature)

- Océanne Fortin (Arts, lettres et communication profil Langues)

- Shana Fournier (Sciences humaines profil Perspective psychosociale)

- Alexandre Giguère (Sciences de la nature)

- Sarah-Maude Lamontagne (Sciences humaines profil Perspective psychosociale)

- Marie-Ève Lantagne (Sciences humaines profil Perspective psychosociale)

- Sara-Ann Lessard (Sciences humaines profil Perspective psychosociale)

- Shayne Lessard (Technologie de génie civil)

- Léa Pomerleau (Techniques d’éducation spécialisée)

- Coralie Poulin (Soins infirmiers)

- Louis-Philippe Poulin (Sciences de la nature)

- Lorie Tanguay (Sciences de la nature)

- Amanda Veilleux (Sciences de la nature)

« La Fondation est heureuse d'avoir remis des bourses pour permettre aux nouveaux étudiants de bien démarrer leurs études et pour les aider à payer les dépenses liées à leur arrivée au collégial. Cette cérémonie était aussi l’occasion de récompenser des étudiants en milieu de parcours qui sont inscrits dans un programme lié au domaine de la santé. Depuis plus de 25 ans, grâce aux généreuses contributions de ses donateurs, la Fondation œuvre au développement de la formation supérieure dans la grande région de la Beauce et du Granit », a mentionné René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.