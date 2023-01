Direction l'Italie pour la troupe de théâtre de l'école Jésus-Marie

Les dix élèves de la troupe de théâtre Sous la chapelle de l’école Jésus-Marie de Beauceville iront représenter le Québec au mois de mars en Italie.

C’est lors du Festival international de théâtre francophone de la ville de Sorrento que de nombreux jeunes de partout en Europe et de la province célébreront la francophonie et l’amour des planches.

Dans une mise en scène de Philippe P. Gobeil, les jeunes artistes beaucerons joueront une adaptation de la pièce Starshit des auteurs Julie Renault et Jonathan Caron. Depuis maintenant 10 ans, M. Gobeil, responsable du profil Art dramatique de l’École Jésus-Marie de Beauceville, a fait voyager ses élèves dans plusieurs pays, dont la Roumanie, l’Espagne et même la Russie.

Pour financer leur périple, la troupe organise un souper-spectacle le 11 février et présentera par la même occasion leur pièce.

Dès 17 h 45, dans une formule apportez votre vin, vous pourrez déguster un souper italien quatre services préparé par Charles Brodeur, ancien de l’EJM et copropriétaire du restaurant Le Quai Resto-Pub (Saint-Michel de Bellechasse).

Il en coûte 40 $ par adulte et 15 $ pour les enfants de 12 ans et moins. À noter qu’il est possible d’assister uniquement à la représentation du spectacle de 20 h 30 pour la somme de 15 $. Billets en vente en appelant au 418-774-3709.