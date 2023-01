Toutes les écoles de la région sont fermées aujourd'hui

En raison de la mauvaise météo, les cours sont suspendus pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle du Centre de services scolaires de Beauce-Etchemins (CSSBE).

Toutefois, les services de garde sont ouverts.

Conséquemment, tout le personnel doit se présenter au travail selon l’horaire prévu (possibilité de télétravail), à l’exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison.

Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, le public sera avisé en cours de journée et le tableau d'alerte du CSSBE sera mis à jour.

École Jésus-Marie de Beauceville

L’école Jésus-Marie de Beauceville a également pris la décision de fermer ses portes pour la journée.

De plus, aucun cours à distance ne sera donné aux élèves.