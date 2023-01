Journée de l’alphabétisation : Jack Sparrow attire 300 personnes

Près de 300 personnes ont assisté au spectacle Les aventures du Capitaine Jack Sparrow présenté à la bibliothèque municipale de Saint-Georges dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale ce dimanche.

Au total, 157 enfants et 141 parents et grands-parents se sont déplacés pour venir rencontrer le célèbre pirate , accompagné d’un membre de son équipage, sa fille Alice.

Après les succès obtenus dans les années précédentes avec les spectacles de Spiderman et Batman, les Tortues Ninja, Star Wars, Harry Potter, et après une pause de trois ans sans spectacle en présentiel, les organisateurs étaient prêts à accueillir une grande foule. C’est pourquoi deux représentations de l’événement ont été prévues.

Encore une fois, les familles ont répondu présentes et l’engouement des tout-petits s’entendait de loin.

« Le célèbre pirate a été vraiment acrobatique tout au long du spectacle et a invité plusieurs enfants à monter sur scène avec lui. Des parents aussi ont dû s’improviser pirate sur scène l’espace d’un moment. Tout ça dans le but de retrouver le trésor perdu et de regagner son navire La perle noire. Tout le monde riait beaucoup, parents et enfants! », mentionne Bianca Lessard, de la Maison de la famille Beauce-Etchemins. Après le spectacle, il y a eu un tirage de livres sous le thème des pirates.

Les partenaires de l’événement, soit la Ville de Saint-Georges, Alphare et la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse, tiennent à remercier les parents d’avoir répondu à l’appel en si grand nombre. Rendu possible grâce au soutien financier des trois partenaires et de Je lis, tu lis, on lit, en Beauce-Sartigan! un projet soutenu par PRECA et le gouvernement du Québec, l’événement avait pour objectifs d’éveiller les enfants à la lecture en leur faisant découvrir la bibliothèque, de sensibiliser les parents à l’importance de lire avec leurs petits et de développer le plaisir de lire en famille.