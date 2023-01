Soyez prudent dans les zones scolaires

Du 30 janvier au 10 février 2023 se tient la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire initiée par la Fédération des transporteurs par autobus. Pour une nouvelle année, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) s’associe à cette campagne sous le slogan « M’as-tu vu ? ».

Cette dernière a pour but de mobiliser les usagères et usagers de la route, le réseau scolaire, les écolières et écoliers et les parents à l’importance d’être vigilant sur les routes.

« Il est important pour nous de participer activement à cette campagne de sécurité en transport scolaire puisque ce sont plus de 13 930 élèves qui sont transportés chaque jour sur notre territoire. Ces semaines permettent de se remémorer les principes de signalisation et les comportements sécuritaires à adopter en présence d’un autobus scolaire. C’est aussi l’occasion pour nous de rappeler à nos élèves les bonnes habitudes qu’ils doivent avoir au moment de traverser la rue, de monter à bord d’un autobus ou d’en descendre », mentionne M. David Dumas, coordonnateur du service du transport scolaire du CSSBE.

Durant ces deux semaines, diverses activités de sensibilisation seront organisées dans les écoles. Par ailleurs, la mascotte Bubusse se présentera dans certaines écoles primaires du territoire du CSSBE pour présenter des conseils de sécurité et aller à la rencontre des élèves. De la prévention auprès des parents sera également faite.

Rappelons que pour le CSSBE, ce sont 242 véhicules qui parcourent chaque jour le territoire des 55 municipalités de la Beauce et des Etchemins desservies par le centre de services scolaire. Au Québec, plus de 514 000 enfants prennent l'autobus scolaire chaque jour et 11 390 autobus scolaires parcourent environ 969 000 kilomètres par jour.

Pour en savoir plus sur la campagne de sécurité en transport scolaire ou pour accéder à un répertoire d’activités de sensibilisation : www.mastuvu.info