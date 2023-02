Retour en images sur le Challenge des pros du CFP Pozer

Le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) présentait la troisième édition du Challenge des pros le 21 février et notre photojournaliste Jessy Pouliot s'est rendu sur place.

L’événement, sous la présidence d’honneur de cinq anciens élèves du CFP Pozer, se voulait avant tout un moment pour reconnaître et valoriser la performance des élèves en formation professionnelle. Une réussite puisque plus de 300 élèves se sont pris au jeu. Ils se sont ainsi affrontés dans différentes compétitions propres à leurs métiers (coiffure, esthétique, comptabilité, secrétariat, vente et représentation, charpenterie-menuiserie et dans le domaine de la santé).

« Pour les élèves, je pense qu'ils vont continuer de développer leurs compétences, c'est une autre façon d'apprendre. Je trouve que c'est une belle motivation aussi pour eux », a mentionné Lucie Boulet, directrice adjointe du CFP Pozer lors de l'événement.

Au moment d'écrire ces lignes, l'établissement n'avait pas encore publié les noms des gagnants de chacune des catégories. Cependant, notons que ceux qui remportent les compétitions en vente-conseil, en charpenterie-menuiserie et en santé, accéderont aux Olympiades québécoises de leur formation professionnelle. Cette rencontre aura lieu au centre de foire à Québec en mai prochain.

Découvrez l'événement en images dans cette galerie.