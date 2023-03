Le nouveau gymnase de la Polyvalente Saint-Georges sème la discorde

Le Club de gymnastique régional Voltige devra continuer ses activités à la palestre de l’École des Deux-Rives à Saint-Georges, malgré des demandes de déménagement qui avaient été faites auprès du conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin(CSSBE).

En effet, lors du dernier conseil d’administration du 20 décembre 2022, une demande avait été déposée pour que le club déménage dans la nouvelle palestre actuellement en construction à la Polyvalente de Saint-Georges. Le groupe de parents disait que la palestre des Deux-Rives était trop petite et non réglementaire dû au plafond qui est trop bas.

Toutefois, hier soir au C.A., l’on a appris que c’est en raison de l’augmentation de la clientèle de la Polyvalente de Saint-Georges et suite à l’analyse détaillée des espaces requis pour les élèves qu’ils ont pris cette décision.

Le Centre de services scolaires s’engage à réévaluer la situation annuellement en fonction de l’évolution de la situation réelle et du contexte.

Tandis qu’Esther Fortin, membre du conseil de ville de Saint-Georges, ancienne présidente du Club Voltige et professeur dans l’un des établissements du CSSBE, avait fait la remarque selon laquelle le financement de 7 M$ octroyé par la ville, incluait l’aménagement d’une palestre dans le but de développer le club de gymnastique.

On lui a finalement répondu qu’après des vérifications cette affirmation était faussée et qu’il n’y avait jamais eu d’entente sur ce point.

Gestion du programme Sport-études

Mme Fortin avait l’impression qu’il y avait plus de places en sports-études pour les sports majoritairement pratiqués par les garçons que ceux par les filles.

Le C.A. a rétorqué que les programmes offerts dans les écoles du territoire de la Beauce-Etchemin sont élaborés sans référence au sexe des élèves, mais davantage en prenant en compte les intérêts du plus grand nombre. Tous leurs programmes sont accessibles autant aux garçons qu’aux filles. D’ailleurs, ils ont donné pour exemple le programme de soccer qui compte 24 filles pour l’année 2022-2023.

Étant présente au conseil d’administration d’hier, elle a mentionné qu’elle trouvait très arbitraire de prendre le nouveau gymnase pour le donner exclusivement aux élèves du programme de soccer tous les après-midi du mois d’octobre au mois de mai. Ce qui fait en sorte que les 1 600 autres élèves de la Polyvalente n’auront pas d’accès.

On lui a rappelé que l’utilisation des locaux est prise en charge par les directions d’école et non par le Centre de services scolaire. Il est vrai que le CSSBE a financé une partie du projet, mais ne s’occupe pas de la manière dont il sera utilisé.