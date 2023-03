Une cinquième année pour la Semaine de l'entrepreneuriat

Le Cégep Beauce-Appalaches a tenu pour une cinquième année la Semaine de l’entrepreneuriat. Un total de 130 participants provenant des campus de Sainte-Marie et Saint-Georges y ont participé du 20 au 23 février.

Cette semaine thématique s’ajoute à la programmation annuelle qui offre également des rencontres avec des entrepreneurs, des conférences, des visites d’entreprises et le défi OSEntreprendre. « Au Cégep, nous encourageons les étudiantes et les étudiants à s’initier à l’entrepreneuriat dans le cadre de leurs cours et grâce aux activités offertes sur les campus. C’est en étant dans l’action qu’elles et qu’ils pourront développer leurs qualités entrepreneuriales et c’est ce que nous tentons de faire en leur proposant différentes opportunités pour les inspirer à se lancer dans la réalisation de leur projet », souligne Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Des rencontres inspirantes pour la relève

Un midi jeux coopératifs sous le thème de l’économie sociale a permis de lancer la semaine. Gaëlle Crête, conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse de la région Chaudière-Appalaches du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), et Marie-Joël Bergeron-Savard, chargée de projet de l’incubateur jeunesse Sismic de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA), ont animé cet événement et invité la population étudiante à choisir un jeu de société coopératif pour parler d’économie participative.

En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce et la Chambre de commerce de Saint-Georges, six entrepreneurs et entrepreneures ont pu échanger avec la communauté étudiante sur les thèmes de l’emploi et de l’entrepreneuriat lors d’un panel présenté en formule simultanée au campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie. Nancy Cameron de Cameron RH, Charles Dutil de Manac et William Giroux de KaseMe à Saint-Georges, ainsi qu’Elise Coutu de la Clinique Compagnon, Pierre St-Marseille de Desjardins, Manon Viel de Métal Bernard à Sainte-Marie. Sur chacun des campus, la jeune relève et les panellistes ont partagé des points de vue intéressants : d’un côté leur vision d’un bon employeur, leurs aspirations entrepreneuriales et ce qu’ils recherchent dans un emploi, et de l’autre côté, les attentes envers les employés, la réalité des travailleurs de la nouvelle génération et les facteurs qui les motivent à développer leur entreprise et prendre de l’expansion.

En clôture, le conférencier et coach d’affaires, Benoît Jacques, a su en inspirer plusieurs avec les 7 lois incontournables pour améliorer ses performances relationnelles, lors de sa présentation portant sur l’ultime expérience client. Il a transmis moult trucs et astuces pour savoir comment intéresser la future clientèle de la relève entrepreneuriale.