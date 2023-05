Le Cégep Beauce-Appalaches souligne l’implication et l’engagement

L’implication et l’engagement ont été récompensés lors des galas reconnaissance du Socioculturel et des Sports du Cégep Beauce-Appalaches qui avaient lieu le 27 avril dernier. Ces événements ont rassemblé plus de 190 étudiants et étudiantes de tous les horizons.

C’est sous le thème Passeport de l’engagement que l’implication et l’engagement des étudiantes et étudiants ont été soulignés. « Ces galas reconnaissance sont le point culminant d’une année d’implication pour les étudiantes et étudiants de notre établissement. Les apprentissages réalisés viennent enrichir leur bagage d’expérience et contribuent à la motivation scolaire et à la persévérance », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Pour Caroline Bouchard, directrice générale de l’établissement, l’implication étudiante est au cœur même de la réussite académique : « En tant qu’institution d’enseignement supérieur, nous estimons et soutenons l’engagement, car la participation étudiante contribue de manière directe à l’épanouissement et à la réussite de notre communauté étudiante. »

Nelyane Gilbert et William Gagné ont été élus athlètes de l’année. Du côté du Socioculturel, c’est Rachel Dallaire qui a été nommée personnalité artistique de l’année. Delphine Jacques et Willyam Houle ont reçu respectivement les prix de la personnalité bénévole et de la découverte de l’année.

Les récipiendaires des sports

Nelyane Gilbert a été élue athlète féminine de l’année grâce à son dévouement et sa passion pour son équipe. Capitaine de l’équipe de volleyball, elle est la leader par excellence en compétition et elle s'investit aussi beaucoup en dehors du terrain. Cette saison, elle a été meneuse pour les points marqués et la plus constante dans ses actions pour son équipe.

Le gardien de but William Gagné des Condors hockey a reçu le prix de l’athlète de l’année. Il a accompli des exploits exceptionnels devant son filet et ses prouesses ont su donner confiance à ses coéquipiers tout en terrifiant les équipes adverses tout au long de l’année. Il détient plusieurs records de la Ligue Junior AAA du Québec, dont celui du plus grand nombre d’arrêts effectué dans un jeu blanc.

Notons également les autres prix remis lors de cet événement : Étienne Rodrigue (Trophée Ben Gravel), William Auger (Trophée Promutuel Assurance Engagement et Leadership), Maxime Poirier (recrue par excellence), Lorie Tanguay (étudiante-athlète par excellence) et l’équipe de rugby féminine (équipe par excellence).

Les récipiendaires du Socioculturel

Rachel Dallaire, personnalité artistique de l’année, s’est démarquée sur la scène tant à Cégeps en spectacle en humour en se rendant jusqu’à la finale nationale et aussi en tant que musicienne dans ce même concours, au Mercredi-Étudiant, ainsi qu’en improvisation. Impliquée depuis deux ans dans l’équipe Les Pissenlits, elle est reconnue pour ses talents, mais aussi pour son attitude positive et sa grande motivation.

Delphine Jacques a été engagée toute l’année dans le Comité socio et dans le CER. Généreuse de son temps, efficace, elle travaille à différents projets pour soutenir la vie étudiante, et ce, toujours avec le sourire. Ses pairs ont reconnu ses belles qualités ainsi que ses implications diverses (accueil, billetterie, photographie de spectacles, décoration, plantation, jardinage, etc.) en lui décernant le prix personnalité bénévole de l’année.

Personnalité découverte de l’année, Willyam Houle a su se faire remarquer en étant comédien dans la troupe de théâtre L’Épisode, en jouant dans les sketchs de l’équipe d’animation de Cégeps en spectacle et du Mercredi-Étudiant, en plus de joindre l’équipe d’impro cet hiver. Passionné, motivé, il a osé embarquer dans différents projets des arts de la scène et a été apprécié dans les différentes équipes auxquelles il s’est joint.

Le Socioculturel a aussi remis dix prix coup de cœur dans différentes disciplines. Ils sont allés à Valérie G. Rousseau (comité socio), Sandrine Massol (comité technique), Shanie Paré (danse), Anna Fecteau (théâtre), Aimeric Pomerleau (impro), Charles-Antoine Morin (animation), Alexis Proulx (artiste de la scène), Delphine Jacques (CER), Mélanie Vachon et Alexandre Roy (CDEE). Ces récipiendaires coup de cœur ont été choisis par leurs pairs.

Des prestations musicales ont agrémenté le souper qui a suivi les remises de prix. Les étudiantes et étudiants Mya Lafontaine, Britany Lachance, Maxime Poulin et Raphaël Talbot accompagnés par Pierre-Olivier Fortin et Daniel Bégin ont effectué les transitions musicales.