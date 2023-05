Plus de 15 000$ distribués en bourses au Cégep Beauce-Appalaches

Comme à la fin de chaque année scolaire, le Cégep Beauce-Appalaches remet ses bourses aux étudiants qui ont eu une certaine impact dans leur collectivité. Par voix d'un communiqué, le Cégep annonce une somme de plus de 15 000$ qui sera distribuée dans les campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Un montant de 12 100 $ a été remis par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), sous forme de bourses du printemps, à des membres étudiants des campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie pour souligner leur implication dans la vie étudiante, leur persévérance scolaire et leur vision entrepreneuriale.

Au total, 65 étudiantes et étudiants des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches se partagent des bourses totalisant 15 400 $ offertes par la Fondation du Cégep et ses partenaires. Les récipiendaires du campus de Lac-Mégantic recevront leur bourse le 10 juin prochain. « La Fondation est heureuse de remettre ces bourses pour permettre aux étudiantes et étudiants de consolider leur parcours au collégial et reconnait les efforts déployés et les projets accomplis. », a mentionné René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

La liste des récipiendaires à Saint-Georges est notamment dévoilée:

Bourses de la Vie étudiante

- Anne-Marie Dallaire (Sciences de la nature)

- Alexandre Roy (Sciences de la nature)

- Lorie Tanguay (Sciences de la nature)

- Valérie Gaillardezt-Rousseau (Techniques du génie industriel)

Bourses Persévérance scolaire

- Cindy Roy (Techniques d’éducation spécialisée)

- Deborah Berthe Valet (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourses Retour aux études

- Geneviève Isabelle (Soins infirmiers)

- Éloïse Poulin (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourses Entrepreneuriat

- Louis Drolet (Sciences de la nature)

- Jérémy Louchard (Sciences humaines profil Marchés et mondialisation)

Bourses Excellence socioculturelle

- Sandrine Massol

- Aimeric Pomerleau

Bourse internationale

- Deguelai Minye Malcom Bah

- Sandrine Massol

Athlète féminine de l’année

- Nelyane Gilbert (volleyball)

Autres bourses

Un montant de 2 700 $ a également été remis par des entreprises ou organismes à d’autres étudiants de programmes spécifiques. Un étudiant de Technologie du génie industriel, William Auger et un étudiant en Sciences de la nature, Jean-Raphaël Doyon, ont reçu une bourse de 350 $ de la part de Mécanium, afin de les aider à poursuivre leurs études universitaires dans le domaine du génie. Le Fonds de dotation Chevaliers beaucerons récompense annuellement deux étudiants du programme de Techniques de l’informatique. Les récipiendaires cette année sont Axel Poubil et Keven Lambert qui ont respectivement reçu une bourse de 500 $ pour leurs efforts et leur réussite scolaire.

Du programme de Technologie du génie civil, Nathan Marceau a reçu la bourse contrôle des matériaux remise par EXP. Zied Seket a quant à lui reçu la bourse de dessin technique en projet routier et en structure offerte aussi par EXP. Au Défi [email protected], un concours organisé par les enseignants du département de Technologie du génie civil, l’équipe d’Antoine Giroux et Marc-André Faucher (bourse de 300 $) s’est classée en première position, suivie de Jérémy St-Hilaire, Xavier Bourgault et Maxime Giguère (bourse de 200 $). C’est l’équipe composée de Samuel Vachon, Hubert Lessard et Antoine Quirion qui a reçu la bourse de 100 $ pour la troisième position.

Depuis 5 ans, le Cégep Beauce-Appalaches remet une bourse de 1 400 $ à une personne étudiante pour une participation au Camp Entrepreneur en devenir de l’École d’entrepreneurship de Beauce. Cette bourse est financée conjointement par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches et le service de l’entrepreneuriat du CBA. Elle est remise cette année à Marie-Neige Deschênes, étudiante en première année de Techniques de comptabilité et de gestion.

D'ailleurs, il est également possible de consulter la liste des récipiendaires du campus à Sainte-Marie:

Bourses de la Vie étudiante

- Alyssa Cliche (Sciences de la nature)

Bourses Persévérance scolaire

-Tatiana Lemieux (Techniques de santé animale)

Bourses Retour aux études

- Maude Bernard (Techniques d’éducation spécialisée)

- Jenny Vaillancourt (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourses Excellence socioculturelle

- Audrey Boulet, Amélia Vachon et Ann-Julie Roy (Troupe de théâtre IMPACTS)

Athlète masculin de l’année

- William Gagné (hockey)