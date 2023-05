Un banc de l'amitié à l'école Grande-Coudée de Saint-Martin

L’école Grande-Coudée de Saint-Martin a inauguré ce matin son banc de l’amitié, un projet mené par un groupe d’élèves « anges gardiens » de niveau primaire.

Le banc de l’amitié vise à développer les habiletés sociales des enfants « Avec un banc de l’amitié, on dit « oui » à la solidarité, à la joie, à la sensation de bien-être, à l’entraide, au respect et au vivre-ensemble », a mentionné Marie-Claude Giguère, directrice adjointe de l’école Grande-Coudée.

« Le défi était de faire un banc amusant pour les élèves et porteur d'un message d'amitié », a expliqué l'une des anges gardiens.

Lors de l’installation, une tournée des groupes-classes a été effectuée par Josée Quirion, technicienne en éducation spécialisée de l’école, pour expliquer le concept. Les élèves ont compris que lorsqu’on va s’assoir sur le banc, on peut se faire de nouveaux amis, rejoindre une personne ou parler avec un autre élève. « Les élèves étaient très contents de notre projet », s'est réjouit Mme Quirion.

Huit élèves ont ensuite été nommés « anges gardiens » du banc de l’amitié. Ceux-ci ont la responsabilité d’aller vers l’enfant qui s’assoit sur le banc. Ce dernier peut être invité à jouer, mais aussi être réconforté et écouté par un pair. Les « anges gardiens » sont issus des groupes de 4e, 5e et 6e année.

L’implication du milieu pour la confection du banc

C’est grâce à un don de Dany Poulin que l’école a pu acheter le matériel nécessaire à la fabrication du banc. Ce dernier a ensuite été confectionné bénévolement par Marie-Ève Gagnon-Brisson. En plus de fabriquer le banc, elle en a fait une œuvre et une création unique, ludique et attrayante. L’artiste a opté pour des couleurs vives avec des effets de trame inspirées des bandes dessinées et du pop art. Sur le banc se retrouvent des symboles représentant la communication, les émotions, la diversité, l’amitié et d’autres petits plaisirs de la vie à partager. Le défi était d’en faire un modèle inspirant pour les élèves qui serait porteur d’un message d’amitié.

« Au nom de l’école, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce beau projet ! », a conclu Mme Giguère.