Le Centre de formation des Bâtisseurs ouvre ses portes

Le Centre de formation des Bâtisseurs a annoncé l'organisation d'une journée portes ouvertes le jeudi 25 mai dès 11 h.

Le centre de formation des Bâtisseurs tient une journée portes ouvertes pour présenter les ateliers des programmes profils du certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS).

Les élèves et leurs enseignants accueilleront les visiteurs pour faire une visite des lieux de formation, donner des renseignements sur les programmes profils (garage, lab-artistique, cuisine et construction) et présenter leurs réalisations.

Cet événement se tiendra au Centre de formation des Bâtisseurs sur le secteur de Saint-Joseph-de-Beauce.