Une campagne de financement de 350 000 $ pour l'École Vision Beauce

En vue de l’amélioration de ses infrastructures sportives à Sainte-Marie-de-Beauce, l'École trilingue Vision Beauce a lancé ce matin une campagne de financement de 350 000 $.

C'est la directrice propriétaire de l'établissement, Mélanie Boissonneault, qui en a fait l'annonce en conférence de presse, en compagnie du joueur de hockey professionnel et natif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Yanni Gourde, qui agira comme Ambassadeur sportif de la campagne.

Cet objectif de collecte représente le coût d’acquisition et de réalisation des besoins autres (comme les équipements intérieurs) que ceux de la construction du gymnase, estimé à près de 3 millions de dollars, laquelle a débuté en février dernier. Le bâtiment portera d'ailleurs le nom de l'entreprise GARAGA, grâce à un don de 75 000 $ de la famille Gendreau, qui était représentée au point de presse par la porte-parole, Isabelle Gendreau.

« Pour notre école préscolaire et primaire d’immersion trilingue non subventionnée, qui est aussi un organisme à but non lucratif, le soutien financier de donateurs est une nécessité afin de mener à terme le projet », a déclaré Mme Boissonneault, qui pourra compter sur un comité, composé principalement de parents, mis sur pied pour aller chercher les montants nécessaires à la réalisation de l'infrastructure.

Ce nouveau gymnase permettra à tous les élèves de bouger davantage, que ce soit lors des cours d’éducation physique et même pendant les activités parascolaires. Il permettra également l’accueil de matchs sportifs à domicile, ce qui était impossible à réaliser auparavant. « La réfection partielle de nos cours préscolaire et primaire bonifiera nos zones de jeux et permettra à nos élèves de bouger dans des espaces aménagés différemment et de façon plus adaptée », a ajouté la directrice propriétaire.

Pour sa part, Yanni Gourde a expliqué qu'il avait volontiers accepté de s'associer à la campagne en raison de « l'importance du sport pour les jeunes (...), des valeurs qui sont véhiculées dans son (sport) apprentissage.»

Un plan de partenariat, allant de l’ordre de 500$ à 50 000$, permettra aux différents donateurs de voir leur nom ou le nom de leur entreprise affiché à divers endroits des installations.

Rappelons que l’École trilingue Vision Beauce, ouverte en septembre 2010, accueille présentement tout près de 250 élèves de niveaux préscolaire à la 6e année. Les projets d’agrandissement et d’expansion entrepris permettront d’atteindre une capacité d’accueil de 325 enfants provenant des trois MRC de la Beauce et même d'ailleurs.