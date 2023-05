La Médaille du Lieutenant-gouverneur remise à six cégépiens

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2023 a été décernée à six récipiendaires des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches.

Cette distinction reconnaît l’implication et la réussite de ces membres étudiants qui se sont démarqués par leur engagement bénévole soutenu, leur attitude inspirante et leur rayonnement positif.

Voici les récipiendaires par campus de fréquentation:

Saint-Georges – Kim Viau et Keven Lambert

Kim Viau, étudiante en Soins infirmiers, fait preuve de discrétion et d’un désir exceptionnel d’apprendre. Son engagement démontre clairement son intérêt envers la profession et toutes les formations y contribuant. Son dynamisme et sa motivation font d’elle une personne influente et de référence pour son entourage. Elle est une étudiante engagée dans sa communauté et a à cœur le bonheur et l’accomplissement des gens autour d’elle.

Passionné de musique, de culture et de tout ce qui a trait à la technique de scène, Keven Lambert, finissant en Techniques de l’informatique, s’est rapidement démarqué au sein de sa cohorte en informatique, ainsi que dans son implication au sein de l’équipe technique. Son engagement envers sa réussite scolaire et ses nombreuses implications est exceptionnel et d’une constance remarquable. Il possède une attitude inspirante et est un excellent modèle d’engagement.

Sainte-Marie – Marianne Forgues et Marie-Pier Petitpas

Finissante du programme de Sciences de la nature au campus de Sainte-Marie, Marianne Forgues est une jeune femme clairement imprégnée du sens du leadership. Elle est proactive, rassembleuse, rayonnante et déterminée. Sa curiosité et sa détermination éclairent son entourage. Elle jongle aisément avec ses études, ses implications et sa vie sociale.

Marie-Pier Petitpas, étudiante en Santé animale s’est démarquée par son dynamisme et son écoute active en classe. Ses résultats scolaires remarquables constants reflètent son assiduité à la tâche et le sérieux qu’a cette étudiante dans tout projet qu’elle entreprend. Son esprit d’équipe, son désir d’aller au fond des choses et d’accomplir un travail de qualité sont sollicités partout où elle passe.

Lac-Mégantic – Audrey-Anne Lacroix et Alysun Paradis

Finissante en Sciences humaines, profil défis contemporains, Audrey-Anne Lacroix est une étudiante engagée dans la vie du campus et celle de sa communauté. Toujours empressée pour contribuer à la vie du campus, cette étudiante a mis sur pieds de belles initiatives pendant tout son passage au collégial. Association étudiante, Journée d’exploration, animation de la cérémonie de remise des diplômes, collecte de sang, comité du bal, distribution de cartes de Noël aux personnes âgées, ne sont là que quelques exemples de ses engagements.

Alysun Paradis, finissante en Sciences de la nature au campus de Lac-Mégantic a su mettre son leadership au service des autres membres de la communauté étudiante comme présidente de l’association étudiante. Elle s’est impliquée dans différents projets, tels la Journée d’exploration, les journées thématiques, les activités culinaires, la friperie, le midi musique et bien d’autres. Cette jeune femme pétillante, rassembleuse et engagée sait conjuguer travail et engagement bénévole, tout en favorisant sa réussite académique.

« Ces récipiendaires sont des exemples remarquables d’implication étudiante et de leadership. Leur engagement et leur détermination à faire une différence positive dans leur milieu de vie contribuent au développement de notre communauté collégiale. C’est une fierté pour nous de pouvoir compter sur des jeunes aussi inspirants » a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, à l'issue de la remise des médailles faite par le Lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon.