Un nouveau service de garde à Saint-Philibert

Un projet pilote a été communiqué à Saint-Philibert ce samedi. C'est dans le cadre d'une conférence de presse et d'une visite que le bureau coordonnateur Au palais des merveilles a fait l'annonce de ce nouveau service de garde dans la municipalité.

Il est question d'une initiative invitant les responsables d’un service de garde en milieu familial éducatif (RSGE) à offrir les mêmes services accueillants et sécuritaires, mais dans un endroit distinct à leur résidence.

Il peut s’agir, par exemple, d’un local fourni par un partenaire de la communauté́ (ville, centre communautaire, milieu de travail, etc.) ou d’une autre résidence privée, qu'elle soit habitée ou non.

Depuis le 1er mai 2023, une institution en communauté assurant la gestion de 12 enfants de cinq ans et moins a ouvert ses portes dans la municipalité de St-Philibert. C'est d'ailleurs une première en Beauce-Sartigan.

Valérie Poulin Gonthier et Geneviève Maheux sont à la tête du projet, situé au 403, rue Principale à St-Philibert.

Parmi les nombreux bénéfices à cette annonce, l'idée est de permettre aux enfants et aux parents de profiter d’aménagements adaptés aux nécessités des petits. L'objectif sera accompli et va offrir un environnement convivial, stable et composé d’enfants d’âges différents. Le tout va également impliquer la communauté pour le développement de sa municipalité.

La priorité pour les places sera admise aux résidents de la municipalité. En pleine pénurie de centres de garde pour les jeunes, il s'agit là d'une nouveauté pouvant combler les besoins des familles de la région.