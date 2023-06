Remise des diplômes et des bourses au Centre universitaire des Appalaches

C’est hier soir que le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a procédé à la remise de ses diplômes pour l'année scolaire 2022-2033 et distribué ses bourses annuelles.

La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de l’Université du Québec à Rimouski et de l’Université Laval, ainsi que des membres de conseil d’administration que la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA).

Cette année, 19 étudiantes et étudiants ont obtenu leur diplôme par le biais de cet établissement d'enseignement supérieur, soit trois certificats en administration, quatre certificats en gestion des ressources humaines, et 12 finissants au Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire.

« L’obtention d’un tel diplôme est le résultat de nombreux efforts. Grâce à votre formation universitaire, vous deviendrez des ambassadeurs et des ambassadrices de l’apprentissage dans votre milieu. Vous serez des modèles de persévérance et de réussite pour les gens qui vous entourent. Par votre choix de réaliser vos études au CUA, vous avez contribué à l’atteinte de l’un de nos objectifs, soit d’augmenter la diplomation aux études universitaires sur notre territoire », a mentionné à la cérémonie la présidente du conseil d’administration du CUA, Marielle Fecteau.

Remise des bourses

La soirée s'est poursuivie avec la distribution des bourses de la Fondation, totalisant 10 000 $. Voici la liste des récipiendaires:

Étudiantes d’un programme offert à temps plein

Bourse Excellence: Jessica Boutin (Beauceville)

Baccalauréat en éducation au préscolaire et enseignement primaire

Bourse Persévérance: Audrey Robert (Saint-Georges)

Baccalauréat en sciences infirmières

Bourse Persévérance: Joanie Carrier (Lac-Mégantic)

Baccalauréat en sciences infirmières

Bourse Persévérance: Suzie Gilbert (Saint-Georges)

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Étudiantes d’un programme offert à temps partiel

Bourse Excellence: Mélissa Baribeau (Boischâtel)

Baccalauréat en travail social

Bourse Persévérance: Sara Bernard (Saint-Georges)

Baccalauréat en travail social

Bourse Persévérance: Anne-Marie Pépin (Saint-Prosper)

Baccalauréat en travail social

Bourse Persévérance: Rose-Marie Dulac (Saint-Simon-les-Mines)

Baccalauréat en travail social

Coup de cœur du jury

Randy Sylvain (Lévis)

Baccalauréat en travail social

« Par le biais de ces bourses, la Fondation est fière d’encourager les étudiant(e)s à poursuivre des études universitaires à temps plein sur le territoire de Chaudière-Appalaches, et de faire la promotion des études à temps partiel pour les personnes sur le marché du travail. Nous sommes conscients des efforts soutenus que les étudiant(e)s doivent fournir et nous sommes heureux de les appuyer dans leur cheminement », a indiqué la présidente de la FCSUCA, Louise Isabel.

« Une telle cérémonie témoigne de la qualité de notre clientèle et manifeste l’attention que porte la Fondation à nos activités de formation. Ces bourses représentent une reconnaissance pour tous les efforts et les compromis que nos étudiantes et étudiants ont dû faire pour réussir leurs études universitaires. Nous remercions la Fondation pour sa grande générosité », a conclu le directeur général du CUA, Patrick Busque.