Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière manifeste à Québec aujourd'hui

Les enseignantes et les enseignants du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) sont à Québec aujourd'hui afin de participer à la manifestation organisée par la Fédération des syndicats de l’enseignement du Québec (FSE-CSQ) visant à réclamer un allégement de la tâche.

Ce sont près de 5 000 membres du personnel enseignant des 34 syndicats affiliés à la FSE-CSQ qui marcheront du Musée national des beaux-arts du Québec jusqu’à l’Assemblée nationale.

« Les 5 000 enseignantes et enseignants présents devant l’Assemblée nationale porteront la voix de toute la profession en affirmant à l’unisson qu’il faut "alléger la tâche avant qu’on lâche!". Ils sont le cœur battant des écoles et des centres, écoutons-les! », a indiqué Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la FSE-CSQ et responsable de la mobilisation.

Alors que la pénurie d’enseignantes et d’enseignants légalement qualifiés s’accentue chaque année, Dominic Loubier, président du SEC-CSQ, estime que la négo est l’occasion d’améliorer les conditions d’enseignement avant qu’il ne soit trop tard et que les profs ne décrochent. « Plutôt que de valoriser notre autonomie professionnelle, l’employeur souhaite accentuer son contrôle. Exiger leur présence constante à l’école même pour accomplir des tâches qui se feraient très bien en télétravail, c’est complètement dépassé. Ce sont des professionnels qui sont à même de juger pour quelles situations il y a une plus-value au présentiel », a-t-il signifié.

Notons que le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière représente les quelque 1 590 membres du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.