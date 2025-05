Deux projets d’élèves du CSSBE parmi les gagnants régionaux

Deux projets d’élèves du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont été nommés lauréats régionaux du Volet scolaire, dans le cadre du 27e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, qui s'est tenu le 29 avril dernier.

C'est ainsi que Le marché de Noël des Sittelles, de l'école primaire Les Sittelles, de Saint-Georges, a été couronné dans la catégorie Primaire 1er cycle.

Dès le départ, l'objectif du projet était d’en faire une tradition annuelle, permettant aux élèves de s’impliquer activement en fabriquant des objets artisanaux, en préparant des produits gourmands ou en proposant des services liés à la période des Fêtes. La première édition a été un succès avec 11 classes participantes sur un total de 20.

La second lauréate est l'école Sainte-Thérèse, de Saint-Honoré-de-Shenley, dans la catégorie Primaire 3e cycle.

Dans le but de contribuer à leur communauté, les élèves ont lancé Les mini-entreprises Sainte-Thérèse. L'une se spécialise dans la fabrication de sels et de bombes de bain, tandis que l'autre produit des bonhommes de neige et des épouvantails en bois de palettes recyclées. En partenariat avec le CLSC de la région et le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière, ils ont sollicité 12 lettres d'enfants afin de collecter des fonds avec leurs mini-entreprises, permettant ainsi à ces enfants de recevoir des cadeaux à Noël. Les élèves, après avoir travaillé dans leurs mini-entreprises, ont vendu leurs produits au Marché de Noël du village, où tous les articles ont été écoulés.

Cinq lauréats locaux

Pour cette édition du Défi OSEntreprendre, 15 projets qui ont été déposés par les écoles primaires et secondaires ainsi que par les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes pour l’édition locale du CSSBE.

Parmi eux, cinq projets ont été sélectionnés comme lauréats locaux du Volet scolaire, dont les deux projets qui ont gagné au niveau régional. Les trois autres étaient:

• Catégorie Primaire 2e cycle - Creuse ciboulot en nature

École Monseigneur-Fortier (Saint-Georges)

• Catégorie Secondaire 2e cycle - Conception d’un bidon de lessive zéro-plastique

École secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce)

• Catégorie Secondaire et éducation des adultes et adaptation scolaire – Fraîchement préparé pour toi, inc.

Polyvalente des Abénaquis (Saint-Prosper)