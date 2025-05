La pédagogie beauceronne attire 19 professionnelles européennes

Voir la galerie de photos

Marie-Eve Drouin, directrice du centre d'apprentissage Les cours de Mme Marie-Eve, a accueilli 19 professionnelles européennes ce mardi pour leur faire découvrir les méthodes d’ici.

Venues de France et de Belgique, elles sont orthopédagogues, enseignantes, orthophonistes ou encore neuropsychologues. Perrine, Marie et Anne-Sophie sont trois professionnelles à l’origine de l'expédition Orthopéda au Canada. Passionnées par leur métier, elles cherchent à découvrir de nouvelles approches. « L'objectif, c'était de venir assister à trois jours de congrès autour des troubles du comportement et d'en profiter pour créer une vraie expérience professionnelle de rencontres autour de la pédagogie et de la thématique de l'inclusion et d'enrichir les pratiques », a expliqué Perrine.

Cet endroit a été choisi par Marie, qui suit le compte Instagram du centre d’apprentissage établi sur la 2e avenue à Saint-Georges. « Pour nous, le Québec, c'est le paradis de l'enseignement, de l'éducation et de l'inclusion », a ajouté Anne-Sophie.

Pour celle qui a fondé son propre centre d’apprentissage en 2015, cette visite est une véritable reconnaissance à l’international .« Ça prouve aussi que ce qu'on fait ça inspire les autres et qu’on a des approches innovantes aussi en éducation », a-t-elle conclu.

Rencontrez ces professionnelles dans le reportage vidéo ci-dessus.