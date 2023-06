Cégep Beauce-Appalaches: Marcel Rheault reçoit une mention d'honneur

Marcel Rheault, enseignant en biologie du Cégep Beauce-Appalaches, a reçu l'une des Mentions d'honneur décernées par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), lors du colloque annuel des 6 et 9 juin.

Enseignant depuis 1993, Marcel Rheault est décrit comme une personne mettant beaucoup de passion et de dynamisme dans son travail.

« Un guide, un mentor, un grand sage, Marcel est un homme dévoué et à l’écoute de ses étudiants et étudiantes. Il sait rapidement établir une relation de confiance avec les jeunes et les mettre au centre de ses préoccupations. Il a le souci constant d’innover et de diversifier ses méthodes pédagogiques afin de collaborer à leur développement », a indiqué Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

À savoir aussi que les Mentions d’honneur de l’AQPC soulignent l’engagement pédagogique des récipiendaires, la qualité de leur travail et la passion qu’ils y mettent pour aider les étudiants et étudiantes à apprendre et réussir.

La cérémonie est une occasion de saluer publiquement leur engagement, leur expertise, leur rigueur et l’enthousiasme avec lequel ils travaillent au quotidien au bénéfice des étudiants et étudiantes et de la société québécoise.

Pour rappel, l’AQPC a pour mission de promouvoir, stimuler et de soutenir le développement et l’évolution de la pédagogie collégiale