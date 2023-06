Le CSSBE célèbre la diplomation de 104 élèves adultes

Le Gala distinction des finissantes et finissants 2022-2023 de la reconnaissance des acquis et des compétences et des programmes de formation professionnelle offerts par les services aux entreprises du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a eu lieu le mardi 20 juin.

Lors de cette soirée qui se déroulait devant les familles et les proches des finissantes et finissants, 104 personnes ont reçu un diplôme.

Pour la majorité des élèves adultes, il s’agissait d’une première qualification. Ce sont 77 élèves qui ont décroché un diplôme grâce à la démarche de la reconnaissance des acquis et des compétences et 27 élèves qui ont reçu une attestation d’études professionnelles pour les formations Opération et entretien d’un site récréotouristique, Soins animaliers et Tonte et toilettage d’animaux.

La reconnaissance des acquis et des compétences

La démarche de reconnaissance des acquis et des compétences vise les adultes qui ont déjà de l’expérience et des connaissances dans un métier. Ces connaissances peuvent avoir été apprises au travail ou lors d’activités personnelles. Pendant la démarche, un spécialiste évalue les compétences de la personne en lien avec celles du programme d’études. À la fin du processus, il est possible d’obtenir un diplôme d’études professionnelles, une attestation de spécialisation professionnelle ou une attestation d’études professionnelles.

Au CSSBE, depuis 2006, ce sont 1 130 personnes qui ont obtenu un diplôme grâce à cette démarche.