Saint-Odilon: 100 000$ pour améliorer la cour d'école

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé ce jeudi 13 juillet, un investissement de 100 000$ afin de réaliser un projet d'embellissement de la cour d'école de Saint-Odilon.

Ces nouveaux projets d’aménagement de cours d’école permettront une utilisation en toute saison, en plus d’offrir une variété d’activités et de jeux pour les jeunes.

Les élèves pourront bénéficier d’espaces extérieurs favorisant l’activité physique. Un mode de vie plus actif qui contribue à être mieux disposé envers les apprentissages en classe.

« Comme tout le monde, j’ai des souvenirs marquants des jeux dans la cour d’école, mais aussi et surtout, des amitiés qui y sont tissées. À titre d’ancien enseignant de carrière, je conviens que nous devons offrir des milieux extérieurs stimulants à notre jeunesse. »

« Je suis très heureux de savoir que les élèves de Saint-Odilon auront la chance de fréquenter un lieu de socialisation renouvelé et au goût du jour qui, j’en suis certain, sera vivant et bien conçu pour de nombreuses années, » a ajouté Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec investit plus de 16,5 millions de dollars dans 183 projets d’amélioration de cours d’écoles primaires pour l’année scolaire 2022-2023.

« Je suis très heureux qu’autant de cours d’école du Québec puissent être réaménagées grâce à cet investissement de notre gouvernement. Plusieurs centaines d’élèves auront ainsi la chance d’avoir accès à des façons différentes de bouger, ce qui, au bout du compte, leur permettra d’être plus concentrés en classe, » a conclu Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.