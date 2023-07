Le CSSBE souligne la persévérance scolaire

La Fondation du mérite scolaire, qui vise à récompenser et à encourager la créativité, l'initiative et la réussite personnelle des élèves de tous les niveaux scolaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a remis quelques médailles cette année.

En effet, e2023, la Fondation a remis 159 médailles à des élèves de 6e année pour souligner leur réussite scolaire. Plus de 1 260 certificats-mérite ont aussi été donnés à des élèves du primaire. Aussi, il y en a eu 69 donnés à des élèves du secondaire et de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.

Dans le volet Créativité et initiative, l’école des Bois-Francs avec son projet «Vente de paniers de légumes biologiques et locaux», la Polyvalente St-François avec son projet «King Bait» et le CIMIC (Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière) avec son projet «Machine à savon» ont remporté respectivement une bourse de 300$.