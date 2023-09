Personnel professionnel en éducation: les deux-tiers se disent en surchage de travail

Plus du deux tiers (71 %) du personnel professionnel en éducation de Beauce-Appalaches déclarent être en surcharge de travail, principalement en raison d’un trop grand nombre de mandats à accomplir (80 %), d’une hausse du nombre d’élèves et d’enseignants à soutenir (71 %) , et du manque de ressources professionnelles (57 %).

Il s'agit d'un des faits saillants de l’enquête menée par la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ), le Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de la région de Québec (SPPRÉQ-CSQ) et le Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de Chaudière-Appalaches (SPPÉCA-CSQ) auprès de leurs membres de ces régions.

Ce «portrait préoccupant» de l’état des conditions de travail et de pratique de ce personnel de l’éducation dans la région de la région de Québec et de Beauce-Appalaches, a été dévoilé hier en conférence de presse par les porte-parole des syndicats concernés.

La situation difficile vécue dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches est semblable à celle vécue par le personnel professionnel partout au Québec, fait ressortir l'enquête.

« Notre sondage, qui a reçu plus de 4000 réponses, indique que 41 % des professionnel·les songent à quitter leur emploi. Les raisons invoquées sont, par ordre d’importance, les salaires trop bas (50 %), la lourdeur de la tâche (47 %) et le manque de reconnaissance (45 %). Je qualifierais la situation d’alarmante », a commenté Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry.

Parmi les autres faits saillants ressortant du sondage, notons que 80 % des sondés jugent que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels prévus, en raison du manque de personnel.

Les professionnel·les de l’éducation ne baissent pas les bras et fondent beaucoup d’espoir dans la négociation en cours pour le renouvellement de leur convention collective.

Indiquons que le Syndicat du personnel professionnel de l’Éducation de Chaudière-Appalaches (SPPÉCA) représente les professionnelles et les professionnels de l’éducation des centres de services scolaires de la Côte-du-Sud, des Navigateurs, de la Beauce-Etchemin et des Appalaches.