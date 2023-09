« Les Condors, c'est une grande famille », dit Jean-Philippe Vachon

Voir la galerie de photos

Dans le cadre des 50 ans des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, EnBeauce.com est allé à la rencontre des différents acteurs de l'histoire des équipes Condors.

Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, est la première personne interrogée dans cette série d'entrevues.

« Cette année, les Condors fêtent leur 50e anniversaire. Les Condors, c'est une grande famille et une grande histoire. Ça a commencé avec le football et il s'est greffé pleins d'autres sports autour. Aujourd'hui, on a plus d'une douzaine d'équipes sportives avec environ 250 étudiants-athlètes au Cégep Beauce-Appalaches, » a débuté Jean-Philippe Vachon.

Mais si le programme Condors en est là aujourd'hui, c'est parce que le Cégep Beauce-Appalaches a su évoluer et se réinventer en mettant l'implication de ses étudiants au coeur du programme sportif.

« La filière sportive est très importante pour nous. Cela se décline de deux manières, avec les équipes Condors et les équipes plus récréatives avec nos activités intra-murales. L'implication est importante, car il est prouvé qu'un étudiant qui est impliqué, est un étudiant qui apprécie son passage, ses études et qui réussit bien », a-t-il ajouté.

De nouvelles infrastructures pour favoriser les performances

Le Cégep Beauce-Appalaches est équipé, comme tous les cégeps, d'un gymnase, de terrains de sport (football, basketball, baseball, soccer, tennis, etc.) et de plusieurs autres lieux dédiés au sport.

Mais depuis 2020, ce dernier est doté d'une salle d'entraînement qui a largement contribué à la réussite de ses étudiants-athlètes.

« Je pense que ce qui a changé la donne ces dernières années, c'est la construction de la salle d'entraînement. C'est une salle d'entraînement à la fine pointe de la technologie pour nos étudiants-athlètes, mais aussi pour tous les étudiants et le personnel qui souhaitent venir », a complété le directeur des études et de la vie étudiante.

En effet, les étudiants peuvent profiter d'une salle très complète avec un suivi de la part des entraîneurs et préparateurs sportifs de l'établissement, provoquant ainsi de meilleurs résultats dans les équipes Condors.

Pour connaître la suite, visionnez l'intégralité de l'entrevue de Jean-Philippe Vachon ci-dessus.

Avec la collaboration de Léa Arnaud.