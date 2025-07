Une Georgienne remporte le grand prix de 150 000 $

Une résidente de Saint-Georges, Diane Roy, a remporté le grand prix de 150 000 $ du concours du quincailler Canac.

C'est le 26 juin dernier que l'entreprise a procédé au tirage de son concours Grignote, rapporte, remporte, lancé au printemps à l’occasion de son 150e anniversaire de fondation.

C’est en achetant un sac de Gypses, des croustilles issues d’une collaboration avec Yum-Yum, que la dame a pu échanger son coupon contre un gratteux gagnant chez Canac.

«Je n’en revenais tout simplement pas! J’ai acheté les croustilles un peu par curiosité, et je ne m’attendais jamais à gagner un tel montant. Et voilà que je repars avec 150 000 $! Ce prix va notamment me permettre de réaliser un rêve: partir en Italie avec ma famille», a partagé l'heureuse gagnante, visiblement émue par ce grand prix.