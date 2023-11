CSSBE: horaires exceptionnels pour les écoles le 6 novembre

Les activités de mobilisation et de piquetage annoncées par les syndicats du personnel de soutien, du personnel professionnel et du personnel enseignant le 6 novembre empêcheront l’accès à tous les bâtiments du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) jusqu’à 10 h 30.

Par conséquent, tous les élèves pourront se présenter à leur établissement d’enseignement pour l’accueil entre 10 h 30 et 11 h pour que les activités habituelles d’enseignement reprennent à 11 h.

À noter qu'il n’y aura pas de service de garde le matin et le transport scolaire pour se rendre à l’école ne sera pas offert. Les parents doivent ainsi assurer la sécurité de leur enfant sur le trajet vers l’école. À la fin des classes, le transport scolaire pour le retour à la maison sera offert comme à l’habitude.

Qui plus est, le service de traiteur ne sera pas offert dans toutes les écoles. Chaque établissement en informera les parents.

Toute absence devra être communiquée à l’école afin de s’assurer de la sécurité des élèves et aucune reprise de cours ne sera faite.

Lors de l’arrivée des élèves, le CSSBE invite les parents et les élèves adultes à faire preuve de courtoisie et de prudence afin d’assurer la sécurité routière et piétonnière dans les rues avoisinantes des établissements.

Advenant un règlement, les parents et les élèves adultes seront rapidement informés.