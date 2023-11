Cégep Beauce-Appalaches: le campus de Sainte-Marie met à l'honneur ses finissants

Le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, a organisé, le mercredi 8 novembre, sa traditionnelle cérémonie des finissants.

Au total, ce sont 107 diplômes d’études collégiales (DEC) qui ont été attribués dans les programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature, Comptabilité et gestion - cheminement bilingue, Éducation spécialisée et Santé animale.

« C’est avec beaucoup d’émotion et une immense joie que nous leur avons rendu hommage dans le cadre de cette 20e édition de la cérémonie de remise des diplômes. Aujourd’hui, ils franchissent une étape importante de leur vie grâce à leur engagement, leur persévérance et leur détermination. Pour l’année 2022-2023, le Cégep Beauce-Appalaches décerne 523 diplômes d’études collégiales en plus des 299 attestations d’études collégiales », ont mentionné Caroline Bouchard, directrice générale, et Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Les boursières et boursiers de 2023

Au cours de la soirée, près de 5 400 $ de bourses ont été réparties parmi 11 récipiendaires. Britany Ménard, finissante en Sciences de la nature, s’est distinguée en recevant la Médaille académique du Gouverneur général et la bourse du Mérite scolaire.

Les bourses de l’Excellence scolaire, secteur préuniversitaire et technique, ont été remises à Aurélia Bouffard (Sciences de la nature) et Roxanne Groleau (Comptabilité et gestion – cheminement bilingue).

Les bourses Progrès scolaire ont été octroyées aux finissants Jacob Savard (Sciences de la nature) pour le secteur préuniversitaire et Antoine Corriveau (Éducation spécialisée) pour le secteur technique.

Les finissantes Marie-Pier Petitpas (Santé animale) et Marianne Forgues (Sciences de la nature) se sont distinguées en recevant chacune une bourse d’Engagement ainsi que la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

De plus, six bourses méritas ont été remises à Léa-Rose Darac (Sciences de la nature), Mariane Beaudoin (Sciences humaines), Alyson Thibault (Sciences humaines), Marie-Pier Petitpas (Santé animale), Émilie Saint-Germain (Éducation spécialisée) et Roxanne Groleau (Comptabilité et gestion - cheminement bilingue).

« Un parcours réussi est gage d’un avenir prometteur. Le bagage de connaissances acquises tout au long de vos années au Cégep vous a permis de découvrir vos forces, vos goûts et vos aptitudes. Vous êtes maintenant en mesure de devenir des personnes citoyennes engagées, qui auront un impact sur la société de demain », a souligné René Allen, président de la Fondation du Cégep.

Pour rappel, depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’institution d’enseignement a remis 13 172 diplômes d’études collégiales et 4 776 attestations d’études collégiales.