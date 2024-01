Toutes les écoles du CSSBE sont fermées aujourd'hui

En raison de la tempête, les cours sont suspendus pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle du Centre de services scolaires de Beauce-Etchemins (CSSBE).

Toutefois, les services de garde sont ouverts.

Conséquemment, tout le personnel doit se présenter au travail selon l’horaire prévu (possibilité de télétravail), à l’exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison.

École Jésus-Marie de Beauceville

L'EJM donne à ses élèves les cours à distance via Google Meet selon l'horaire habituel et le jour cycle prévu au calendrier scolaire, et ce, même si les écoles du CSSBE sont fermées aujourd'hui.

La présente journée de classe à distance est donc obligatoire pour tous les élèves de l'EJM. Les absences doivent être justifiées par un parent par téléphone ou via la messagerie du Pluriportail.

Cégep Beauce-Appalaches

Quant aux trois campus du Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, ils demeurent ouverts.