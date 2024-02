Biblio-Jeux s’amène dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan

Le projet Biblio-Jeux, qui a pour but, par le biais de jeux éducatifs, d’éveiller et de stimuler les enfants de six mois à 12 ans au langage oral et écrit ainsi qu’aux mathématiques, vient d'être implanté dans la MRC Beauce-Sartigan.

Les bibliothèques municipales de Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benoit-Labre, Saint-Gédéon, Saint-Georges, Saint-Martin et La Guadeloupe bénéficieront de la mise en place du projet.

C'est la bibliothèque municipale de Saint-Georges qui a été mandatée pour activer le concept soit, l’acquisition de 76 jeux et la préparation de six bacs de jeux qui, à tour de rôle, passeront d’une bibliothèque à une autre. Ils seront remplacés toutes les 10 semaines. Les établissements participants pourront à leur guise, soit prêter les jeux ou encore s’en servir pour tenir des activités sur place.

Par ailleurs, les parents pourront également profiter d’informations pertinentes, de stratégies à appliquer pendant la période de jeu ainsi que des suggestions de lecture et d’activités pour favoriser l’apprentissage de leurs enfants.

L’implantation de Biblio-Jeux a nécessité un investissement de 5 800 $, dont 4 500 $ proviennent du plan d’action du projet Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan de l’organisme Alphare. Il découle d’une entente pour la réussite éducative et la persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches avec PRECA et le ministère de l’Éducation. Celui-ci a également obtenu le support de la MRC Beauce-Sartigan.

Signalons enfin que Biblio-Jeux est un concept développé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.