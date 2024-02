Plus de 150 étudiantes à la Course Givrée!

Plus de 150 étudiantes de la Polyvalente Saint-François de Beauceville s'en sont donné à coeur joie, jeudi dernier, dans le cadre de la Course Givrée, un événement spécifiquement conçu pour elles.

Il s'agissait d'une initiative de leur camarade de classe, Marie-Ève Arguin, étudiante en Secondaire 5 au Programme d'éducation internationale (PEI) de l'établissement.

L'activité consistait en une course à obstacles extérieure, pour susciter l’entraide et le sport entre les participantes, tout en les faisant bouger sans qu’elles ne se fassent compétition. « C'était pour faire de l'exercice, pas de la performance », insiste Marie-Ève lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Même que l'organisatrice n'y est pas allée avec le dos de la cuillère pour réussir son coup, en engageant une firme spécialisée (Spartan) qui a fait l'aménagement du parcours!

Il faut dire que l'adolescente a préparé cet événement comme projet personnel final, nécessaire à l’obtention de son diplôme du PEI. Le projet mis de l'avant doit permettre d'évaluer de manière officielle les compétences liées aux approches de l’apprentissage des élèves en matière d’autogestion, de recherche, de communication, de pensée critique et créative, et de collaboration.

En tout cas, l'appréciation de l'événement devrait rapporter une bonne note à la jeune femme de 16 ans puisque les commentaires recueillies à l'issue de la course ont été dithyrambiques. « Toutes celles qui sont venues me voir m'ont dit qu'elles avaient adoré ça et qu'elles referaient la course demain matin, sans hésiter », a-t-elle confiée. Les questionnaires d'évaluation allaient aussi tous dans le même sens.

L'idée de l'activité est venue tout naturellement à Marie-Ève Arguin, qui vient d'un milieu familial où le sport et l'exercice sont prioritaires, en autant qu'ils se pratiquent dans le plaisir et pour la bonne santé. Elle-même s'adonne régulièrement à la natation, au volleyball et à la marche en forêt, entre autres.

Cette élève aimerait poursuivre ses études, soit en sciences de la nature, en ingénierie ou en architecture, mais garde toutes ses options ouvertes. Outre les mathématiques, elle a un faible pour les langues, elle qui s'est mise à l'apprentissage du mandarin et qui veut aussi s'exprimer en allemand, entre autres.

Enfin, signalons que Marie-Ève représentera la Polyvalente Saint-François dans le cadre du concours provincial, Forces AVENIR, qui «vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.»