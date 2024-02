L'Expo-sciences Desjardins fait son grand retour au CSSBE

Après quelques années d’absence, l’Expo-sciences Desjardins revient pour une 26e édition qui se tiendra jusqu’au 26 février dans différentes écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Les établissements qui accueillent l'événement sont l'école des Appalaches à Saint-Justine, la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper, la polyvalente Saint-François de Beauceville, l'école secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce et la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

« Nous sommes très fiers des jeunes qui y participent et très reconnaissants envers le personnel scolaire qui s’implique et accompagne les élèves. La science et la technologie occupent une grande place dans la société et leur développement est essentiel. C’est dans cette optique que nous encourageons les jeunes à participer à cette activité », a souligné Stéphane Boulanger, directeur des Services éducatifs.

Au total, douze équipes participeront à cette activité où seront abordés divers sujets à caractère scientifique. Chacune d'elles devra faire une présentation devant les juges Chantal Poulin, conseillère pédagogique en science et technologie, et Claude Lessard, enseignant en science. Elles seront jugées, entre autres, sur trois principaux points: le contenu scientifique, la présentation visuelle ainsi que la façon dont les élèves communiquent le sujet choisi.

« Cette activité est une belle occasion pour les élèves de réaliser une recherche poussée sur un sujet scientifique. En plus de préparer du matériel de présentation, les équipes doivent se surpasser pour communiquer de façon convaincante les résultats de leurs recherches et de leurs apprentissages », a mentionné Chantal Poulin, instigatrice de l’activité.

Pour une nouvelle année, Desjardins est le partenaire officiel de l’événement. Pour en savoir plus sur l’Expo-sciences Desjardins et pour découvrir différents projets des élèves, surveillez la page Facebook du CSSBE. De plus, une publication spéciale sera faite dans la soirée du 28 février afin de présenter les trois équipes gagnantes ainsi que le prix « coup de cœur » de cette édition 2024.